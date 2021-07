Yoshimar Yotún: sin ofertas ni renovación a la vista en Cruz Azul, según Récord de México

La reciente temporada de Yoshimar Yotún en la Liga MX con el Cruz Azul fue positiva, pues aunque no fue elemento titular en el esquema de Juan Reynoso, fue uno de los pocos futbolistas que jugó todas las jornadas de la competencia local y la Concachampions.

Por si fuera poco destacó en la selección peruana, que consiguió el cuarto lugar en la Copa América 2021, siendo ficha importante para Ricardo Gareca, incluso luciendo la banda de capitán en el partido número 300 con la Blanquirroja e integrando el once ideal del continente junto a Lionel Messi y Neymar.

Sin embargo, eso no sería determinante para la dirigencia del Cruz Azul, equipo con el que Yoshimar Yotún tiene contrato vigente hasta diciembre del 2021 y con el que no ha podido saldar el tema pendiente de la renovación.

Publicación del diario Récord sobre Yoshimar Yotún.

De acuerdo con el diario Récord de México, en la Máquina dejaron en claro que están expuestos a escuchar ofertas por el volante de 31 años; sin embargo, a estas alturas ningún equipo ha presentado interés por el fichaje de ‘Yoshi’, el cual está valorizado en 2 millones y medio de euros, según Transfermarkt. La otra salida sería renovar, pero el salario sería tema de debate.

“El trasfondo era el mismo que impactó en el resto de las negociaciones: mantener la austeridad en La Noria, y la salida de Yotún no solo podría significar una entrada, sino aligerar la carga salarial. Sin embargo, no han llegado ofertas. La gente de Yotún sabe que Cruz Azul quiere renovarlo, pero van muy lento, especialmente porque no hay mejora de salario por la austeridad”, se lee en el diario Récord.

