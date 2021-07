WWE Money in the Bank: fecha, horarios y canales del evento de lucha libre

WWE Money in the Bank 2021 se hizo esperar. A diferencia del 2020, evento que se hizo luego de Wrestlemania, este año se llevará a cabo el domingo 18 de julio y será en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas. Averigua a continuación la fecha, horarios y canales para ver el show de lucha libre.

Money in the Bank tuvo que hacer un cambio inesperado de última hora, debido a que Bayley se lesionó y será baja por nueve meses, por lo que su lucha con Bianca Belair tuvo que ser suspendida. Aún no se sabe si alguien la reemplazará o solamente se sacará de la cartelera, aunque todo parece indicar que Carmella tendrá una chance al título femenino de SmackDown.

Por otro lado, ya están definidos los participantes para el Money in the Bank de hombres: Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, King Nakamura y Seth Rollins. Uno de ellos se hará con el maletín y podrá enfrentarse a cualquier campeón de cada marca.

Con respecto a la división femenina, los nombres de las luchadoras que estarán en este combate ya se saben: Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki A.S.H., Liv Morgan, Zelina Vega, Natalya y Tamina. En la previa, medios estadounidenses reportaron que Becky Lynch volvería a la acción tras retirarse hace más de un año por su embarazo.

Roman Reigns se enfrentará a Edge en una batalla que podría ser el estelar de la jornada y también es una de las rivalidades más ovacionadas del universo de la WWE. El campeonato Universal estará en juego y ambas superestrellas se medirán por primera vez en un mano a mano.

WWE Money in the Bank 2021: ficha del evento

Money in the Bank 2021 WWE ¿Cuándo es? Domingo 18 de julio ¿Dónde? Dickies Arena de Fort Worth, Texas ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Action y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021: cartelera del evento

Combate de Escaleras masculino: Ricochet vs. John Morrison vs. Riddle vs. Big E vs. Drew McIntyre vs. Kevin Owens vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins.

Combate de Escaleras femenino: Asuka vs. Naomi vs. Nikki Cross vs. Alexa Bliss vs. Liv Morgan vs. Zelina Vega vs. Natalya vs. Tamina.

Campeonato Universal de WWE: Roman Reigns vs. Edge.

Campeonato Mundial de WWE: Bobby Lashley vs. Kofi Kingston.

Campeonato de Mujeres de RAW: Rhea Ripley vs. Charlotte Flair.

Campeonatos por Parejas de RAW: AJ Styles y Omos vs. Viking Raiders (Ivar y Erik).

WWE Money in the Bank 2021: ¿a qué hora ver el evento de lucha libre?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.00 a. m. (al día siguiente).

WWE Money in the Bank 2021: ¿qué canal es Star Action?

Satélite

DirecTV: Canal 561 (SD/HD) y Canal 1561 (HD)

Movistar TV: Canal 649 (SD) y Canal 928 (HD)

Claro TV: Canal 82 (SD) y Canal 1638 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 184 (SD), Canal 197 (HD) y Canal 788 (HD).

WWE Money in the Bank 2021: ¿en qué canales ver el evento de lucha libre?

WWE Money in the Bank 2021 en Perú: Star Action y WWE Network

WWWE Money in the Bank 2021 en Argentina: Star Action y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021en Bolivia: Star Action y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en Chile: Star Sports y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en Colombia: Star Action y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en Costa Rica: WWE Network

WWE WMoney in the Bank 2021 en Ecuador: Star Action y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en México: Star Action y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en Paraguay: WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en España: WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en Estados Unidos: Peacock y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en Uruguay: Star Action y WWE Network

WWE Money in the Bank 2021 en Venezuela: Star Action y WWE Network.

WWE Money in the Bank 2021: ¿dónde se realiza el evento de lucha libre?

El lugar donde se celebrará el WWE Money in the Bank 2021 es el Dickies Arena de la ciudad de Fort Worth, estado de Texas, Estados Unidos.

WWE Money in the Bank 2021 EN VIVO por internet: ¿cómo ver el evento de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE Money in the Bank EN VIVO ONLINE, La República Deportes hará un minuto a minuto con todas las incidencias del evento. Además, puedes revisar el resumen al finalizar el mismo.

