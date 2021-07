La Ley 31279 denominada ”Ley que regula el proceso concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú” se aprobó y publicó este jueves 15 en el diario El Peruano y con esto se confirman cambios en Universitario de Deportes.

La administración en la institución deportiva merengue, así como en Sport Boys, sería la primera variación, y el control de la nueva cabeza en Ate será designado por la SUNAT temporalmente hasta que se culminen las investigaciones sobre la deuda real con sus acreedores.

Esta nueva ley entrará en vigencia un día después de la su publicación en el diario El Peruano, es decir, Universitario y el equipo chalaco cumplirán esta designación a partir del viernes 16 de junio.

Publicación del diario El Peruano.

De esta manera, la Sunat asumirá la presidencia de la Junta de Acreedores de los dos equipos involucrados por 45 días, además se debe conformar una comisión de alto nivel en el Congreso del Perú para que se proponga un nuevo marco legal.

Jean Ferrari fue uno de los voceados para cubrir la plaza de Universitario. Sin embargo, hasta el momento no hay nada oficial al respecto. “No he tenido ninguna comunicación con alguien de Sunat. Pero, si me lo proponen, aceptaría, por todo el cariño que le tengo al equipo”, sostuvo el exjugador a Las Voces de Fútbol.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.