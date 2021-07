Tokio 2020: la grandeza de Alexandra Grande

Alexandra Grande partirá en los próximos días a Tokio para el reto más grande de su carrera. El karate solo será olímpico en estos Juegos , por lo que nuestra medallista panamericana solo tendrá una oportunidad, no solo para lograr una presea, sino para demostrar que es una de las mejores del planeta.

¿Cómo tomaste la noticia de tu clasificación?

La noticia fue una alegría inmensa, pero lo llevé muy en calma porque sé que este es el primer peldaño, el más importante es en Tokio. Si hoy me emociono, corro peligro de quedarme ahí y lo que yo quiero es lograr algo más grande.

¿Cómo te sientes a pocos días de los JJ. OO.?

Estoy enfocada 100%. Mi plan de entrenamiento es superarduo, este objetivo no viene de meses atrás, sino de años, desde que me enteré de que el karate iba a ser deporte olímpico. Es un proceso muy fuerte, pero estoy contenta con lo logrado, era uno de mis grandes sueños.

¿Qué tan duro ha sido el proceso de clasificación?

La clasificación no es solo por el oro en Lima 2019. Ya desde el 2018 he venido obteniendo medallas, puntajes, hasta que se cerró el ranking olímpico. No es que después de Lima 2019 me relajé, nada que ver, yo estuve peleando mi puesto con otras 5 deportistas, por eso era importante sumar puntos en cuanto torneo participaba. Han sido 5 años muy fuertes.

¿Te afectó no hacer un buen papel en el Preolímpico?

En el Preolímpico perdí en la primera, lo acepto, no hice mi mejor presentación. Sabía que ya estaba clasificada por ranking, aunque aún no lo podía decir, y la mayor atención era mantenerme bien físicamente, no lesionarme. Si no hubiera estado clasificada, créeme que hasta en una pierna hubiera dado todo.

¿Cuánto te han afectado las lesiones?

El tema de la rodilla lo tengo desde el 2015, tengo un cartílago muy desgastado y problemas en los ligamentos y en los meniscos. Afortunadamente, mi entrenador me hacía trabajos inteligentes y es psicólogo deportivo. Aparte, tengo otra psicóloga clínica que ve mi tema más personal.

¿Es fundamental el tema mental en el karate?

Sí, además de las lesiones, a veces no te va bien en un torneo y eso afecta. Si ahora soy lo que soy es por el equipo que tengo, felizmente también tengo a mis auspiciadores que me ayudan a solventar ello, marcas como Toyota, Interbank y Adidas.

¿La pandemia también golpeó?

Mucho, perdí como 3 kg de masa muscular. Traté de ver el lado positivo, me dio un año más de preparación, armé una especie de mini-CAR (Centro de Alto Rendimiento) en mi casa. Sin embargo, tuve dos quiebres emocionales, ataques de ansiedad, pero con la psicóloga y mi entrenador los pude sobrellevar.

¿Qué otros sacrificios has hecho para llegar adonde estás?

Soy una deportista que ha venido de abajo, vendí caramelos en mi colegio, no tengo vergüenza en decirlo, sé lo que es sentir cólera de no poder hacer algunas cosas por no tener recursos. Creo que eso me enseñó a esforzarme por conseguir mis sueños, antes que llegue el apoyo tuve que solventarme mis gastos sola o con mi entrenador y no me arrepiento de ningún centavo de todo lo que invertí. Creo que todo lo que tengo, lo merezco.

¿Tienes una meta clara para Tokio 2020?

Muchas personas me dicen: “Alexandra, vamos por la de oro ¿no?”. Yo no me preparo para una medalla, me preparo para ser una de las mejores del mundo y creo que eso es lo que va a quedar en la memoria de la gente.

¿Te pone algo de presión ser considerada referente del karate en el Perú?

Yo me río cuando a veces me quieren poner la medalla antes de competir y les digo que “bajo presión no funciono”. Por ejemplo, en Lima 2019 se reflejó lo presionada que estaba, yo misma me pongo mucha presión, a veces.

¿Por qué el karate solo es considerado olímpico para estos Juegos?

Lo mismo me pregunto yo (risas). Es lógico que el karate esté en Tokio 2020, pero no entiendo por qué no estará en París 2024, sabiendo que hay muchos campeones mundiales franceses.

¿Disfrutas darles clases a niños?

Sí, tengo que agradecerles a los padres de familia que me confían a sus hijos para formarlos en el deporte, son lo máximo. Trato de transmitirles que sean buenas personas, no solo buenos deportistas, y que luchen por sus sueños pese a los obstáculos que nos da la vida. Nada es fácil, pero tampoco nada es imposible.

