Real Madrid denuncia chantaje millonario por audios filtrados de Florentino Pérez

El revuelo por los audios filtrados en los que Florentino Pérez insulta y critica a exfiguras del Real Madrid sigue generando controversia en el ambiente futbolístico español. En un nuevo capítulo de este bochornoso episodio, el club merengue acaba de revelar un intento de chantaje millonario de parte del supuesto responsable de la grabación hacia uno de los vicepresidentes.

“El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de euros para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada”, publicó en su cuenta de redes sociales el equipo madridista.

La denuncia fue desestimada por el propio acusado en la publicación, tal como lo había hecho en una entrevista televisiva previa. Con un tono irónico, el periodista José Antonio Abellán manifestó su extrañeza por ser señalado a pesar de todo el tiempo transcurrido.

“A ver si me entero, el vicepresidente del Real Madrid me acusa de una extorsión en 2011... hace 10 años... ¿y nadie me denunció entonces? Y el presidente, mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal...”, fue la respuesta del comunicador.

Florentino Pérez dice que audios “son sacados de contexto”

Acerca de la reproducción de dichas conversaciones, ocurridas entre los años 2006 y 2011, Florentino Pérez señaló que se trata de un intento de represalia por su participación “como uno de los promotores de la Superliga”.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”, refirió el mandamás del Real Madrid sobre los duros calificativos que empleó al referirse a Iker Casillas, Raúl González, Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

