Diego Maradona: dibujan enorme mural en Paraguay para homenajear al astro argentino

Diego inmortal. A poco más de siete meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona, su imagen todavía sigue presente en el mundo del fútbol. Con la obtención de la Copa América, era inevitable no recordar al máximo ídolo del fútbol argentino. Hace unos días, Lionel Messi le dedicada la Copa y hoy aparece una imagen del ‘Pelusa’ dibujada en una calle de Paraguay.

El mural se ubica en el barrio de La Concordia, en Mariano Roque Alonso, un distrito vecino de Asunción, y fue dibujado en la casa del mediocampista Carlos ‘Pitito’ Rodríguez, jugador del River Plate paraguayo. La imagen tiene una dimensión de 3,5 por 9 metros y en ella se observa a Maradona con la camiseta 10 junto a ‘Pitito’.

En declaraciones a AFP, dijo: “Maradona es el máximo exponente del fútbol mundial, pese a quien le pese. Me hice futbolista con los videos de sus gambetas. Me criticaron bastante por este mural, pero nadie me puede quitar el placer de tenerlo”.

El paraguayo es un hincha confeso de Maradona e inclusive pudo conocerlo en el 2019 durante una práctica en la ciudad de La Plata. Sin embargo, no fue el único en hacerle un homenaje al jugador argentino. En la última Eurocopa, el atacante italiano Lorenzo Insigne mostró el tatuaje que lleva en su pierna izquierda en homenaje al argentino y el legado que dejó en el Napoli.

