Este miércoles 14 de julio continúan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí será el partido encargado de dar inicio al segundo día de los compromisos de ida. El choque iniciará a las 7.15 p. m. y podrás verlo a través de la señal de DirecTV y ESPN 3 Sur. Asimismo, La República Deportes transmitirá EN VIVO el minuto a minuto en su portal web.

Luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores, los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán asegurar medio pase a los cuartos de final del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Revisa aquí todos los detalles del Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí EN VIVO?

DirecTV será el encargado de llevar todas las incidencias de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

También podrás sintonizar este juego mediante ESPN 3 Sur.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí?

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver partido Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí EN VIVO ONLINE?

Puedes optar por los portales en línea Tarjeta Roja, Roja Directa y Apurogol para ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí. Dichas páginas web ofrecen enlaces para mirar ONLINE y GRATIS las ligas más importantes del mundo. Para acceder a estas plataformas, sigue las instrucciones reseñadas a continuación:

Digita una de las siguientes direcciones en tu navegador: www.tarjetarojatvonline.sx , www.rojadirectaenvivo.club o www.apurogol.futbol

, o Busca Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí

Finalmente, haz clic sobre uno de los links que se mostrarán en pantalla.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

La escuadra que comanda Roberto Mosquera viene de obtener su pase a la final de la Copa Bicentenario, definición que disputará el martes 27 de julio ante Carlos Manucci.

En relación a su rival de esta jornada, el entrenador rimense indicó que no subestimarán a Arsenal, a pesar de que no cuente con un ritmo constante de compromisos. “Nosotros no podemos ver al fútbol argentino con ventaja. Tenemos un equipo maduro para enfrentarnos a un cuadro difícil, como Arsenal de Sarandí”, sostuvo en entrevista con GOL PERÚ.

¿Cómo llega Arsenal de Sarandí?

En tanto, el cotejo de este miércoles será el primero de Arsenal de Sarandí luego de la pretemporada. “La serie va a ser dura y complicada frente a un equipo que viene en competencia y además es un grande de Perú que juega muy bien al fútbol”, sostuvo Sergio Rondina, entrenador del conjunto argentino.

Los del Viaducto buscarán sacar ventaja durante su visita a Lima, antes de su debut en la segunda fase de la Primera División de Argentina ante San Lorenzo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.