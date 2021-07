Nacional vs. Peñarol EN VIVO chocan en el clásico del fútbol uruguayo este jueves 15 de julio por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 desde 9.30 p. m. (hora uruguaya) y 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Gran Parque Central. El duelo entre el Carbonero y el Bolso podrás verlo por la señal EN DIRECTO ONLINE de DirecTV Sports. La transmisión vía LIVE STREAMING estará a cargo de La República Deportes que traerá la previa, el minuto a minuto y el resumen con las mejores jugadas y goles.

Nacional vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Nacional vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Jueves 15 de julio ¿A qué hora? 9.30 p. m. (hora uruguaya) y 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central ¿En qué canal? DirecTV Sports.

DirecTV Sports EN VIVO: ¿a qué hora inicia Nacional vs. Peñarol?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente).

DirecTV Sports EN VIVO: canales de otros países para ver Nacional vs. Peñarol

Nacional vs. Peñarol en Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Nacional vs. Peñarol en Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Nacional vs. Peñarol en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Nacional vs. Peñarol en Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Nacional vs. Peñarol en Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Nacional vs. Peñarol en Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Nacional vs. Peñarol en Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Nacional vs. Peñarol en España: DAZN

Nacional vs. Peñarol en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Nacional vs. Peñarol en Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Nacional vs. Peñarol en Venezuela: ESPN Play Sur.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

