VER Defensa y Justicia vs. Flamengo EN VIVO se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles 14 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El duelo entre el Mengao y el Halcón está pactado para llevarse realizarse en el estadio Norberto Tito Tomaghello, ubicado en la provincia de Buenos Aires y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Fox Sports 2 para toda Sudamérica y FOX Play vía streaming .

Pero no te preocupes, si no puedes sintonizar este compromiso a través de los canales mencionados, podrás todas las incidencias en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás la previa del Defensa y Justicia vs. Flamengo, goles, declaraciones y mejores jugadas.

El Mengao y el Halcón protagonizarán un apasionante duelo en el Norberto Tito Tomaghello. Flamengo, que llega envuelto en una racha de altibajos, se cruzará ante el vigente campeón de la Copa Sudamericana.

A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Flamengo

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

En qué canal ver Defensa y Justicia vs. Flamengo

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

¿Cómo ver Defensa y Justicia vs. Flamengo vía Fox Sports 2?

DirecTV: canal 608 y 1608

Simple TV: canal 608 y 1608

Dish: canal 332 y 832

Sky: canal 555 y 1552.

¿Cómo ver Defensa y Justicia vs. Flamengo en Perú?

DirecTV: canal 608 y 1608

Movistar TV: canal 480 y 891

Claro TV: canal 62 y 518.

¿Qué es Fox Play y cómo funciona?

FOX Play es una aplicación que te permite tener acceso a las series, películas, y documentales disponibles en los canales de FOX Y FOX Premium desde cualquier dispositivo. Fox Play cuenta con un amplio catálogo en series, películas y documentales de FOX Premium, FOX life, FOX Channel, National Geographic y WILD.

Defensa y Justicia vs. Flamengo: posibles alineaciones

Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, Gustavo Henrique, Leo Pereira y Filipe Luis; Joao Gomes y Thiago Maia; Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta, Michael; y Pedro o Gabigol.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Juan Gabriel Rodríguez y Alexis Soto; Raúl Loaiza; Gabriel Hachen, Lautaro Escalante, Marcelo Benítez y Carlos Rotondi; Walter Bou y Lucas Barrios.

Dónde van a jugar Defensa y Justicia vs. Flamengo

