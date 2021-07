Liga 2 EN VIVO: programación y tabla de posiciones de la fecha 9

La primera fase de la Liga 2 está cerca de finalizar. A falta de tres jornadas, aún se desconoce qué club saldrá vencedor. Hasta el momento permanece como líder Sport Chavelines.

A continuación, te dejamos la programación de la novena fecha y la tabla de colocaciones. Cabe recordar que, este jueves 15 de julio, la jornada 9 se abrirá con tres cotejos.

Juan Aurich vs. Sport Chavelines. Si los de Pacasmayo salen airosos, estarán cerca de adjudicarse la Fase 1. Luego, Pirata FC vs. Unión Huaral será el segundo encuentro. Y cierra el día el duelo Comerciantes Unidos vs. Carlos Stein.

Liga 2: programación de la fecha 9

Jueves 15 de julio

Partidos Hora Lugar Juan Aurich vs. Sport Chavelines 11.00 a. m. Videna Pirata vs. Unión Huaral 1.00 p. m. San Marcos Comerciantes vs. Carlos Stein 3.30 p. m. San Marcos

Viernes 16 de julio

Partidos Hora Lugar Santos vs. Llacuabamba 11.00 a. m. Videna Coopsol vs. Unión Comercio 1.00 p. m. San Marcos Atlético Grau vs. Santa Rosa 3.30 p. m. Videna

Liga 2: tabla de posiciones previo a la fecha 9

Equipos PJ PG PE PP PTOS 1. Sport Chavelines 8 5 1 2 16 2. Atlético Grau 7 4 2 1 14 3. Santos 8 4 2 2 14 4. Juan Aurich 8 3 3 2 12 5. Deportivo Llacuabamba 8 3 3 2 12 6. Carlos Stein 8 2 5 1 11 7. Comerciantes Unidos 8 3 2 3 11 8. Coopsol 8 2 3 3 9 9. Santa Rosa 8 2 3 3 9 10. Unión Huaral 8 2 2 4 8 11. Unión Comercio 7 1 4 2 7 12. Pirata FC 8 0 2 6 2

