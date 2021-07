Florentino Pérez sobre Casillas y Raúl: “Las dos grandes estafas del Madrid”

Problemas en el Real Madrid. Florentino Pérez está en el ojo de la tormenta luego de que este martes 13 de julio el diario El Confidencial sacara a la luz audios del año 2006 en el que se revela el pensamiento que tenía sobre los exfutbolistas Iker Casillas y Raúl González.

El actual presidente del conjunto blanco criticó en su momento a los dos leyendas del madridismo, poco después de haber renunciado al cargo hace 15 años.

Florentino Pérez estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses por promover la Superliga Europea. Foto: difusión

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que le adoran, quieren hablar con él. No sé. Le defienden tanto. Pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas” , se escucha en una de los conversaciones publicadas.

Asimismo, el diario español reveló otro audio donde se le oye a Florentino Pérez desprestigiar aún más la imagen del exdelantero merengue Raúl González.

“Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio. Él y su representante. Él es el culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él”, arremetió el presidente en el 2006.

Respecto a Iker Casillas, hay otro diálogo divulgado por El Confidencial donde se le escucha a Pérez soltar algunas frases contra el exportero.

“Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es como un niño pequeño. Es como un monigote. Una cosa infantil”, mencionó el actual mandamás del Real Madrid.

