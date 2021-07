LDU Quito vs. Gremio EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Albos y tricolores se verán las caras este martes 13 de julio desde las 5.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El canal encargado de transmitir este apasionante cotejo será DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que DirecTV Go lo hará vía streaming online gratis .

Además, podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del LDU Quito vs. Gremio, así como las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles, declaraciones y más.

Luego de quedar en el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Liga de Quito clasificó a los octavos de final de la Sudamericana. Los albos buscarán ganar su segundo título en este torneo, pero al frente tendrán a un duro rival: Gremio, que viene necesitado de un triunfo.

A qué hora ver LDU Quito vs. Gremio por la Copa Sudamericana

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

LDU Quito vs. Gremio: previa del partido

Este será el primer enfrentamiento entre LDU Quito y Gremio por Copa Sudamericana; sin embargo, ya lo han hecho en la Libertadores, cuatro veces para ser más precisos. De todos esos duelos, el Tricolor se impuso en tres de ellos y los albos lo hizo en uno solo.

La última vez que se vieron las caras fue en la Copa Libertadores 2016: en la segunda ronda del torneo, Gremio se impuso por 4-0 y 3-2.

En qué canal ver LDU Quito vs. Gremio por la Copa Sudamericana

La transmisión oficial del LDU Quito vs. Gremio estará a cargo de DirecTV Sports para toda Sudamérica. También podrás seguir el minuto a minuto vía streaming online en la aplicación de DirecTV GO.

¿Cómo ver LDU Quito vs. Gremio en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

LDU Quito vs. Gremio: posibles alineaciones

LDU: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Christian Cruz; Matías Zunino, Ezequiel Piovi, Jordy Alcívar, Billy Arce, Jhojan Julio; y Luis Amarilla.

Gremio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Paulo Miranda, Walter Kannemann, Cortez; Fernando Henrique, Darlan, Douglas Costa, Alisson; Leo Pereira y Diego Souza.

