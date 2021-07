La Copa Sudamericana 2021 regresa esta semana, dos días después de que concluyó la Copa América 2021, y se llevará a cabo EN VIVO desde este martes con vibrantes partidos a lo largo del continente. Revisa a continuación la programación, horarios y canales de los encuentros de los octavos de final.

Los duelos LDU de Quito vs. Gremio, Santos vs. Independiente y el clásico uruguayo Nacional vs. Peñarol se roban la atención en el inicio de los octavos de final del torneo continental, en los que competirán cuatro excampeones del torneo regional.

El Tricolor Gaucho, el mejor de la fase de grupos del certamen con 16 puntos en cinco presentaciones, rivalizará con Liga de Quito, campeón de la competición en 2009 y viene de la Copa Libertadores 2021 como uno de los ocho terceros de la etapa grupal.

Este enfrentamiento en la Casa Blanca de Liga abrirá el martes la ronda definitoria, que continuará ese mismo día con el atractivo cruce en la ciudad colombiana de Pereira entre el América de Cali y el Athletico Paranaense, campeón en 2018 y segundo mejor elenco de la fase de grupos del torneo con 15 unidades.

Tres partidos más continuarán en la cartelera del miércoles: Sporting Cristal vs. Arsenal , en Lima; Independiente del Valle vs. Red Bull Bragantino, en Guayaquil; y Junior vs. Libertad, en Barranquilla.

La tanda de primeros encuentros cerrará el jueves con tres partidos, dos de ellos no aptos para cardíacos: El ‘Peixe’ buscará consuelo en la Sudamericana ante Independiente, bicampeón del torneo e invicto en la fase de grupos con 14 unidades. Montevideo será escenario del clásico uruguayo, al que tanto el ‘Bolso’ como el ‘Carbonero’ llegan en buena forma.

Con información de AFP.

Copa Sudamericana 2021 EN VIVO: programación de los octavos de final

Partido Fecha Hora Estadio Canal LDU Quito vs. Gremio Martes 13 de julio 5.15 p.m. Estadio de Liga Deportiva Universitaria DirecTV Sports América de Cali vs. Athletico Paranaense Martes 13 de julio 7.30 p. m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero DirecTV Sports Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí Miércoles 14 de julio 5.15 p.m. Estadio Nacional de Lima DirecTV Sports Independiente del Valle vs. Bragantino Miércoles 14 de julio 7.30 p. m. Estadio Municipal Rumiñahui DirecTV Sports Junior vs. Libertad Miércoles 14 de julio 7.30 p. m. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez DirecTV Sports Santos vs. Independiente Jueves 15 de julio 5.15 p.m. Estadio Vila Belmiro DirecTV Sports Deportivo Táchira vs. Rosario Central Jueves 15 de julio 7.30 p. m. Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo DirecTV Sports Nacional vs. Peñarol Jueves 15 de julio 7.30 p. m. Gran Parque Central DirecTV Sports

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.