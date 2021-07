Cerro Porteño vs. Fluminense EN VIVO se enfrentan este martes 13 de julio por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores 2021. La transmisión de este partido, que se disputará en el Estadio General Pablo Rojas (Asunción), estará a cargo de Fox Sports 2 a partir de las 5.15 p. m. (hora de Perú), 6.15 p. m. (horario paraguayo) y 7.15 p. m. (hora brasileña).

Puede seguir la cobertura ONLINE de este y otros encuentros del certamen continental a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas de cada equipo, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Cerro Porteño vs. Fluminense: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Fluminense ¿Cuándo juegan? Martes 13 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio General Pablo Rojas ¿En qué canal? Fox Sports 2

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Fluminense?

Paraguay: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 14).

Tras más de un mes desde el cierre de la fase de grupos, la Copa Libertadores 2021 está de vuelta con las ronda de octavos de final. Uno de los equipos que abrirá esta etapa del torneo será Cerro Porteño, que buscará hacerse fuerte de local frente al Fluminense.

Más allá de la calidad del rival que enfrenta, el principal reto para el conjunto paraguayo será mantenerse a la altura luego de un considerable periodo de inactividad. En su casa, el Ciclón toma la ventaja para definir con más tranquilidad el pase a cuartos en la vuelta.

El Flu, por su parte, pasa un momento irregular en el Brasileirao, donde solo ha podido ganar cuatro partidos de 11 disputados. Un punto a su favor es que, en esta edición del certamen continental, se mantiene invicto como visitante (dos triunfos y un empate).

El historial entre Cerro Porteño y Fluminense por Copa Libertadores es de apenas dos encuentros por las semifinales de la temporada 2009. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño se quedó con la victoria en ambos duelos.

¿En qué canal ver Cerro Porteño vs. Fluminense?

Argentina: Fox Sport2 s, Fox Play

Bolivia: Fox Play, Fox Sports 2

Chile: Fox Sports 2, Fox Play

Colombia: Fox Play, Fox Sports2

Ecuador: Fox Sports 2, Fox Play

Paraguay: Fox Play, Fox Sports 2

Perú: Fox Sports 2, Fox Play

Uruguay: Fox Play, Fox Sports 2

Venezuela: Fox Sports, Fox Play

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

¿Cómo ver Cerro Porteño vs. Fluminense ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Cerro Porteño vs. Fluminense por internet, ingresa al aplicativo de Fox Sports, donde podrás ver EN DIRECTO el encuentro desde tu teléfono móvil o tablet. En caso de que no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado con el desarrollo de este compromiso a través de La República Deportes.

Cerro Porteño vs. Fluminense: alineaciones probables

Cerro Porteño: Fernandes; Espínola, Duarte, Adorno, Rodríguez; Giménez, Carrascal; Villasanti, Aquino; Morales, Boselli.

DT: Francisco Arce.

Fluminense: Muriel; Calegari, Manoel, Braz, Barcelos; Mainelli, Wellington, Cazares, Nené; Henrique, Ganso.

DT: Marco Aurélio de Oliveira.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Fluminense?

El escenario para este primer cruce de la llave de octavos de final será el Estadio General Pablo Rojas, conocido popularmente como ‘La nueva olla’, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Asunción y propiedad del Club Cerro Porteño.

Cerro Porteño vs. Fluminense: historial

Fluminense 2-1 Cerro Porteño | 18.11.09

Cerro Porteño 0-1 Fluminense | 11.11.09.

Cerro Porteño, últimos partidos

Guaraní 2-0 Cerro Porteño | 28.05.21

Cerro Porteño 1-0 América de Cali | 25.05.21

Cerro Porteño 0-1 12 de octubre | 23.05.21.

Fluminense, últimos partidos

Sport Recife 1-2 Fluminense | 10.07.21

Fluminense 0-0 Ceará | 07.07.21

Flamengo 0-1 Fluminense | 04.07.21.

