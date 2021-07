América de Cali vs. Athletico Paranaense juegan este martes 13 de julio EN VIVO en el Estadio Hernán Ramírez Villegas desde las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (hora de Brasil) por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. El duelo entre ambos equipos será televisado por la señal de DirecTV Sports. En caso no puedas ver el duelo por TV, podrás mirar la transmisión vía LIVE STREAMING a través de La República Deportes para no perderte la previa, el minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

América de Cali vs. Paranaense: ficha del partido

Partido América de Cali vs. Paranaense ¿Cuándo juegan? Martes 13 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (hora de Brasil) ¿Dónde? Estadio Hernán Ramírez Villegas ¿En qué canal? DirecTV Sports.

América de Cali vs. Paranaense: posibles alineaciones

América: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Jorge Segura, Marlon Torres y Elvis Mosquera; Rodrígo Ureña, Luis Paz, Santiago Moreno; Joao Rodríguez; Jeison Lucumí y Adrián Ramos. DT: Juan Carlos Osorio.

Paranaense: Bento; Marcinho, Thiago Heleno, José Ivaldo y Nicolás; Richard, Christian y David Terans; Nikao, Vitinho y Matheus Babi. DT: Antonio Oliveira.

¿A qué hora ver América de Cali vs. Paranaense por la Copa Sudamericana?

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver América de Cali vs. Paranaense por la Copa Sudamericana?

La transmisión oficial del América de Cali vs. Paranaense estará a cargo de DirecTV Sports para toda Sudamérica. También podrás seguir el minuto a minuto vía streaming online en la aplicación de DirecTV GO.

¿Cómo ver América de Cali vs. Paranaense en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

América de Cali vs. Paranaense: historial

América de Cali y Paranaense se enfrentarán por quinta vez en su historia por torneos internacionales Conmebol. Actualmente, el balance de resultados es favorable para el conjunto colombiano con dos victorias. El cuadro brasileño apenas triunfó una vez, y se registró un empate. La última vez que se vieron las caras fue en el 2005 por Copa Libertadores.

