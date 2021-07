El tirador peruano Alessandro De Souza Ferreira partió este viernes rumbo a Málaga, España, donde entrenará durante una semana de cara a su competición en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad Fosa Olímpica.

“Representar a mi país en el evento deportivo más importante del mundo es un sueño hecho realidad. Desde hace cuatro años he venido preparándome para este reto, siendo primero campeón Bolivariano, subcampeón Sudamericano y campeón Panamericano en 2018; que fue lo que me dio el cupo a Tokio. Este año, he participado en 10 eventos y además tuve una fuerte base de entrenamiento en Europa. Ha sido un gran esfuerzo físico y mental y estoy más preparado que nunca para lo que se viene”, manifestó antes de emprender el viaje.

De Souza Ferreira fue el segundo peruano en clasificar a Tokio 2020, con una destacada participación en noviembre de 2018 en el XII Campeonato de las Américas de la Confederación Americana de Tiro (CAT), que se celebró en Guadalajara, México,

“Hago esto por mi familia, por el Perú y espero contar con el apoyo de los 33 millones de peruanos, que hinchen por nosotros, que nos alienten porque lucharé por llevar la blanquirroja a lo más alto”, aseveró.

El 23 de julio se celebrará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De Souza verá acción en el Campo de Tiro de Asaka el miércoles 28 de julio desde las 9.00 horas Japón (martes 27 a las 19.00 horas Perú), cuando comience la fase clasificatoria en la que desafiará a 28 competidores.

El jueves 29 de julio finalizará la ronda preliminar, y de inmediato comenzará la ronda final donde solo los seis competidores con mayor puntaje acumulado se enfrentarán por la medalla de oro.

Se debe destacar que, el tiro peruano suma en la historia de los Juegos Olímpicos tres de las cuatro medallas conseguidas por el deporte nacional, siendo la cuarta la presea de plata que logró el voleibol en Seúl 1988.

Alessandro de Souza participará en sus primeros Juegos Olímpicos.

