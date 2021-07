Raziel García se incorporó a los entrenamientos con Cienciano

Raziel García se incorporó la mañana de este lunes 12 de julio a los entrenamientos de Cienciano en el colegio La Merced en Ate Vitarte. Como era de esperarse, tuvo un apoteósico recibimiento por parte del comando técnico, sus compañeros y el personal de apoyo.

El volante de ataque dejó una buena impresión luego de jugar la Copa América, donde el seleccionado patrio ocupó el cuarto lugar. “Esto recién empieza. Ahora viene lo más difícil, que es mantener el nivel. Yo sabía que no tendría muchos minutos ni oportunidades y tenía que aprovecharlas al máximo”, precisó en Radio Ovación.

García está en óptimas condiciones físicas, por lo que trabajó a la par de otros futbolistas. En la entrevista también habló sobre su posible futuro en un club del extranjero: “Aún no hay nada formal, no me han comunicado nada. Yo estoy enfocado en lo que es la Liga 1 con Cienciano. Vengo jugando más seguido por el lado izquierdo, como extremo o media punta”, declaró.

Además, dio algunas pautas de las mejoras que debe tener para seguir por el camino del triunfo y el buen futbol. “Es en lo que tengo que trabajar, tengo buena potencia de disparo, buena técnica y debo aprovecharlo. Tengo la mira puesta en hacer goles con mi equipo. Intentaré ser más protagonista en la Liga 1 con Cienciano”.

El ‘Papá de América’ debuta el domingo 18 de julio a la 1.15 p. m. ante Sport Boys del Callao.