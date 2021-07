Lionel Messi podría ganar su sétimo Balón de Oro, ¿alguien podrá quitárselo?

Todo apunta a que Lionel Messi ganaría su sétimo Balón de Oro . Tras la conquista de la Copa América, su primer título con la selección absoluta de Argentina, el delantero que hoy en día no pertenece a ningún club tendría todas las chances de hacerse con este importante galardón que se entregará en París a fines de este año o principios de 2022.

La Copa América, así como la Eurocopa y el Mundial definen, en buena parte, el Balón de Oro del año y, teniendo en cuenta la actualidad de muchos deportistas, ninguno supera lo hecho por Lionel Messi en este 2021. Sin embargo, el no haber ganado ni LaLiga ni la Champions League podrían bajarle algunos puntos.

En la temporada 2020/21, el internacional con la selección argentina marcó 38 goles en 47 partidos disputados, asistió en 14 oportunidades y fue premiado como mejor del partido en 26 encuentros, además de ser elegido como ‘Pichichi’ del torneo español. En cuanto a la Copa América, el rosarino convirtió cuatro dianas y brindó cinco asistencias, participando en nueve de 12 goles de la Albiceleste.

Números a nivel individual. En cuanto a títulos, se llevó la Copa del Rey y la Copa América. Sin duda alguna, logros que no pueden ser comparados por otros futbolistas. Pero esto no quiere decir que no hayan otros jugadores que podrían pelearle el Balón de Oro, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, Mbappé o Lewandowski.

Kylian Mbappé: máximo artillero de Francia, pero no ganó la Ligue 1, ni la Champions y su selección quedó eliminada de la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo: goleador de la Serie A con 31 tantos, de la Eurocopa con cinco y ganó la Copa Italia.

Robert Lewandowski: no pudo pasar la fase de grupos con Polonia en la Eurocopa.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.