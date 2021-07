Eurocopa 2021: el once ideal del torneo con Donnarumma, Cristiano Ronaldo y Pedri

La selección italiana se coronó campeona de la Eurocopa 2021 luego de un mes de vibrante competencia, donde tuvo que imponerse a equipos muy fuertes como Inglaterra y España, por citar algunos ejemplos. La calidad de sus jugadores en todas las líneas del campo le permitió a la Azzurri volver a alzar el título tras 53 años.

No obstante, las figuras de talla mundial no escasearon en las otras selecciones participantes. A continuación, revisa la selección hecha por La República Deportes de los mejores jugadores para conformar el once ideal de la competencia.

Gianluigi Donnarumma

Aunque desde octavos de final perdió la imbatibilidad que había mostrado en la fase de grupos, no dejó de ser garantía en el arco del campeón. Su papel en las tandas de penales contra España e Inglaterra en semifinales y en la final, respectivamente, lo hacen justo merecedor de un lugar en el once ideal.

Kyle Walker

Uno de los puntos altos de la Inglaterra subcampeona. Su gran despliegue en el certamen (jugó prácticamente todos los minutos de los seis encuentros en los que fue titular) le dieron a la selección de Gareth Southgate mucha dinámica. Destacó además por su alta precisión en los pases (89%).

Simon Kjaer

El caudillo de la defensa danesa hizo sentir su presencia en cada una de las rondas que superó la Dinamita Roja e ilusionaron a su hinchada con repetir la gesta de 1992. Su autogol en las semifinales no borra el gran trabajo que cumplió a lo largo del torneo.

Leonardo Bonucci

Uno de los referentes en la zaga italiana puso justicia en la final con el providencial empate que llevó el duelo hasta los penales. En la serie de lanzamientos desde los doce pasos, mostró jerarquía para convertir uno de los tantos que le dieron el título a la Azzurri.

Luke Shaw

Un gol y tres asistencias en seis partidos jugados lo hacen merecedor de un puesto en el equipo ideal. Su tempranero tanto en la final pudo ser el de la consagración para Inglaterra, pero si mantiene el nivel no tardará en encontrar otra oportunidad.

Pedri

A sus cortos 18 años, el mediocampista español es una de la mayores promesas de su selección. Líder en estadísticas como mayor distancia recorrida con posesión de balón y más pases clave entregados, demostró que todavía tiene mucho que aportar en el combinado ibérico.

Steven Zuber

Aunque los reflectores estuvieron puestos sobre sus compañeros, el suizo destacó con cuatro pases de gol en cuatro partidos para finalizar como mayor asistidor del certamen.

Mikkel Damsgaard

Una de las sorpresas de la Eurocopa. El danés tuvo la responsabilidad de reemplazar a Christian Eriksen luego de su lamentable incidente y cumplió con creces la labor encomendada. En semifinales se lució con un golazo de tiro libre ante Inglaterra que silenció Wembley y significó el mejor de los dos tantos que convirtió en sus cinco cotejos disputados.

Federico Chiesa

Una desafortunada lesión no le permitió completar la final, donde se perfilaba como el mejor jugador. Como complemento de una delantera en la que no sobraron goles, supo ingeniárselas para aparecer muchas veces como el hombre más peligroso de la Azzurri pese a solo llegar a marcar en dos ocasiones.

Cristiano Ronaldo

Se puede poner en discusión si el portugués quedó en deuda al no ser capaz de llevar a su selección más allá de los octavos de final. Lo que no admite debate es su capacidad goleadora: cinco tantos, más una asistencia, que le dieron el premio a la Bota de Oro del torneo. Todo ello en solo cuatro partidos.

Patrick Schick

No solo fue el autor del mejor gol de la Eurocopa, sino también el delantero que consiguió igualar en número de anotaciones a Cristiano Ronaldo, también con cinco. De su mano (o de su pie), República Checa finalizó un torneo más que meritorio, donde se dio el lujo de eliminar en octavos a Países Bajos, uno de los favoritos para quedarse con el título.

Once ideal de la Eurocopa 2021. Foto: composición/GLR

