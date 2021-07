‘Dibu’ Martínez conoció a su hija recién nacida después de salir campeón con Argentina

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la selección Argentina y flamante campeón de la Copa América 2021, aterrizó este martes en Birmingham (Inglaterra), ciudad en la que juega su actual club, Aston Villa.

Allí lo esperaban su esposa y sus hijos, donde no demoró en llenarlos de cariño, sobre todo al momento de conocer a Ava, su hija de menos de dos semanas que nació mientras él jugaba el torneo sudamericano con la Albiceleste.

Emiliano Martínez terminó como el mejor portero de la Copa América 2021. Foto: AFP

‘Dibu’ Martínez y la vez que dijo que perderse nacimiento de su hija le dio motivos extra en la Copa América

Previo a la final de la Copa América, el portero Emiliano Martinez reveló que se había perdido el nacimiento de su hija por participar en el torneo. Lejos de amilanarse, dijo que eso le daba más fortaleza para alzar el título.

“Disputar una final con Brasil en el Maracaná es algo con lo que sueño desde niño. No lo tomo como una presión sino como una oportunidad que Dios me dio. Sabía que me perdería el nacimiento de mi hija pero eso me hizo aún más fuerte”, aseguraba Martínez previo a la final contra Brasil.

“Personalmente vivo un momento único y con mi familia. Fui padre hace cuatro días y no conozco a mi hija. Pero estoy atrás de un sueño que es levantar un título con la selección argentina”, subrayaba el popular ‘Dibu’.

