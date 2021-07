Italia vs. Inglaterra EN VIVO. Selecciones enfrentan EN DIRECTO por la señal de Win Sports este domingo 11 de julio en el Estadio Wembley, a las 2.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en el español. El emocionante partido definirá al campeón de de la Eurocopa 2021 y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Inglaterra nunca ha estado tan cerca de hacerse con la Eurocopa y este domingo, 55 años después de su última final disputada, en la que ganó la Copa del Mundo de 1966, la actual hornada de los Tres Leones aspira al título que nunca consiguió, y tendrá en frente a una Italia reconstruida, ganadora de nuevo, y que ya sabe lo que es saborear el cetro continental.

Los ingleses de Gareth Southgate han aprendido de los errores del Mundial de Rusia 2018 para escapar de las semifinales, su tope desde 1966, y llegar a una final que se presenta como una alfombra roja hacia el trofeo. Jugarán en casa, ante más de 60.000 espectadores y sin la posibilidad de que la afición rival pueda venir hacia Londres.

Italia vs. Inglaterra: ficha del partido

Partido Italia vs. Inglaterra ¿Cuándo juegan? Martes 6 de junio ¿Dónde? Estadio Nacional de Brasilia ¿A qué hora? 2.00 p. m. en Perú - 9.00 p. m. en España ¿En qué canal? Win Sports

Italia vs. Inglaterra: alineaciones confirmadas

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

El campeón de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia se jugará el domingo 11. Foto: composición Fabrizio Oviedo/GLR

¿A qué hora es el Italia vs. Inglaterra?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Italia vs. Inglaterra?

El canal encargado de transmitir el duelo Italia vs. Inglaterra será Win Sports para la región colombiana. Si no tienes manera de acceder a esta plataforma, no te preocupes. La República Deportes te llevará el minuto a minuto.

¿Cómo ver Win Sports EN VIVO?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD).

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

