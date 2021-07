Novak Djokovic obtiene 20 títulos en Grand Slams tras salir campeón de Wimbledon

Novak Djokovic logró este domingo 11 de julio su sexto Wimbledon tras vencer en una gran final al tenista italiano Matteo Berrettini. El nuevo campeonato del serbio sirvió para que entrara a la historia del tenis al igualar a Rafael Nadal y Roger Federer con 20 títulos en Grand Slams.

“ Haberlos igualado significa que ninguno de nosotros se detendrá. Lo dije muchas veces, quiero rendirle tributo a ellos que son unas leyendas , los dos jugadores más importantes a los que me enfrenté en mi carrera y quienes me ayudaron a estar donde estoy. Me hicieron más fuerte mental y físicamente para llegar a lo que buscaba”, dijo el tenista a los medios de comunicación.

Djokovic, quien fue favorito para llevarse el trofeo en el Centre Court de Londres, también sumó su tercer galardón de la temporada, ya que logró conquistar el Australia Open a inicios del año y, posteriormente, el Roland Garros.

El serbio se impuso al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 y 6-3. Con este título se encuentra a solo uno de ganar el Grand Slam de calendario, que podrá conseguir más tarde este año en el US Open.

El actual número 1 del mundo se convirtió además en el primer jugador desde 1969 en levantar el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada. Anteriormente, lo hizo el tenista australiano Rod Laver.

Novak Djokovic llegó a la final Wimbledon tras vencer por 3 sets a 0 al canadiense Denis Shapovalov en una partida que duró 2 horas y 47 minutos.

