Neymar a Lionel Messi: “Odio perder, pero disfruta tu título. ¡Felicidades, hermano!”

Un día después de haber perdido la final de la Copa América 2021, Neymar Junior se sinceró como nunca antes y dejó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, en el que no solo expresó su dolor por haber caído en uno de los partidos más importantes de su carrera futbolística, sino también su felicidad porque su amigo Lionel Messi salió campeón .

“Perder me duele, me duele... Es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir”, empezó colocando Neymar, quien añadió que fue a abrazar a su “hermano” cuando acabó el encuentro. “Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi, estaba triste y le dije ‘me ganaste’”.

Neymar no se contuvo y brindó algunas palabras de elogios para quien fue su compañero en el FC Barcelona. “Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí”.

Finalmente, añadió que el fútbol le tenía preparado un momento especial a Lionel Messi. “¡Odio perder! Pero disfruta tu título. ¡El fútbol te estaba esperando para este momento! Felicidades, hermano”.

Mensaje de Neymar a Lionel Messi. Foto: Instagram

Neymar y Messi se dieron un abrazo

Lionel Messi y Neymar se vieron las caras tras finalizar el encuentro entre Brasil y Argentina por la final de la Copa América 2021. Luego que la Albiceleste se impusiera por 1-0, los capitanes de ambas selecciones se enfundaron un emotivo abrazo.

La ‘pulga’ finalmente obtuvo un título con el seleccionado argentino mientras que ‘Ney’ se quedó con las ganas de levantar el trofeo por segunda ocasión consecutiva.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.