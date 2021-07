Nacional vs. Montevideo City juegan EN VIVO este domingo 11 de julio desde las 4.00 p. m. (hora peruana) y las 6.00 p. m. (hora uruguaya) por la fecha 10 del Torneo Apertura de Uruguay en el Estadio Luis Franzini. El duelo entre el Bolso y el cuadro ciudadano será televisado por la señal de VTV, VTV+ y GolTV. En caso no puedas ver el choque por TV, La República Deportes tendrá a cargo la transmisión vía LIVE STREAMING donde encontrarás la previa, el minuto a minuto y el resumen con las mejores jugadas y los goles.

Nacional vs. Montevideo City: la previa

Nacional visita esta tarde a Montevideo City con la consigna de alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura uruguayo. El cuadro del Bolso sabe que una victoria los colocará como líderes del certamen al desplazar a Plaza Colonia por la diferencia de goles.

Además, los dirigidos por Alejandro Cappuccino llegan con la moral a tope luego de vencer a Peñarol en la anterior jornada en el clásico uruguayo.

Por otro lado, el Montevideo City buscará imponer condiciones de local y obtener los tres puntos para acercarse a los líderes del campeonato. Los ciudadanos actualmente están en el quinto puesto con 15 unidades, a cinco puntos de Nacional (segundo lugar).

En la fecha anterior, el equipo de Román Cuello también sacó un triunfo vital en su visita a Villa Española por 3-2.

Partido Nacional vs. Montevideo City ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de julio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) y las 6.00 p. m. (hora uruguaya) ¿Dónde? Estadio Luis Franzini Canal VTV, VTV+ y GolTV

Nacional vs. Montevideo City: hora de inicio del partido

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m..

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Nacional vs. Montevideo City?

El encargado de transmitir el clásico uruguayo entre Nacional vs. Montevideo City será VTV+ y VTV Uruguay para la región charrúa, mientras que GolTV lo hará para Latinoamérica.

¿Qué canal es VTV+?

Satélite

DirecTV: canal 661 y 1661

Cablevisión: canal 708.

Cable

Nuevo Siglo: cable 405 y 425

TCC: canal 405 y 425

Telecable: canal 99 y 114.

¿Qué canal es VTV en DirecTV?

VTV (URU) disponible en el canal DIRECTV 184.

¿Dónde ver Nacional vs. Montevideo City en internet?

Si no tienes las herramientas para sintonizar el Nacional vs. Montevideo City EN DIRECTO, no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto del clásico uruguayo por la novena jornada del Torneo Apertura 2021.

