Lionel Messi tras salir campeón en la Copa América: “¡Qué hermosa locura!”

Después de varios intentos, finalmente se le dio. Luego de haber fallado no en una, ni en dos, sino en cuatro finales, pudo conquistar su primer título con la selección mayor de Argentina. ¡Y lo celebró como nunca! Lionel Messi, quien fue elegido como el mejor jugador de la Copa América 2021, no dudó en expresar su felicidad tras conseguir este preciado logro.

El rosarino usó su cuenta de Instagram para publicar una imagen suya junto al trofeo de este certamen intercontinental y dedicar un acalorado mensaje que no tardó en volverse viral en las redes sociales. “¡ Qué hermosa locura! ¡Esto es increíble, gracias Dios! ¡Somos campeones la c...! ¡Vamos c...! ”, escribió un extasiado Lionel Messi.

Mensaje de Lionel Messi. Foto: Instagram

Lionel Messi, el mejor de la Copa

Con cuatro goles y cinco asistencias, Lionel Messi no solo fue elegido como el mejor jugador de la Copa América 2021, sino también como el máximo goleador en este certamen. Una edición que jamás olvidará el capitán de la selección argentina, no solo por el título obtenido, sino por la forma y contra quién se dio.

La Albiceleste había llegado a la última instancia tras eliminar a Colombia en una polémica tanda de penales, por las acciones del arquero ‘Dibu’ Martínez; sin embargo, esto poco o nada afectó al rendimiento de los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes saltaron al Maracaná con la intención de llevarse el título.

El encargado de anotar el único tanto del partido fue Ángel Di María, quien recibió un pase de De Paul y colgó a Ederson con un ‘sombrerito’. Pese a que tuvieron algunas chances de ampliar el marcador, la poca fortuna o los malos remates hicieron que solo tengan un gol de diferencia.

