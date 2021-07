¡Partidazo! Italia vs. Inglaterra EN VIVO se enfrentan por la final de la Eurocopa 2021 este domingo 11 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el mítico Wembley. Este apasionante encuentro contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que América TV lo pasará en señal abierta. Asimismo, podrás seguirlo a través de TNT SPorts, Win Sports y TUDN EN DIRECTO ONLINE.

Pero no te preocupes, si no tienes las herramientas necesarias para seguir la final de la Eurocopa 2021, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás todo acerca de la final entre Intalia vs. Inglaterra.

Italia vs. Inglaterra: previa del partido

“Es una suerte increíble poder jugar este partido, son partidos que podrían no volver a pasar en tu carrera. Pero hay que aliviar la tensión, sabemos cuánto es importante, no es necesario enfatizarlo, sino mantener alta la concentración. Hay que disfrutar, con alegría. Hay que jugar con despreocupación y un poco de locura”, declaró Giorgio Chiellini en la previa del encuentro.

“Estamos disfrutando de esta aventura, respiramos algo distinto en el aire. Pasamos de tres centímetros a dos centímetros. Ahora falta el último centímetro y tenemos que alcanzarlo todos juntos”, agregó.

“Tanto él como Bonucci son dos centrales de alto nivel. Como delantero quiero enfrentarme a los mejores. Aunque esto no va entre Harry y Giorgio, sino entre dos equipos que van a querer ganar la Eurocopa”, señaló por su parte el delantero de Inglaterra, Harry Kane.

Italia vs. Inglaterra: horario del partido

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Italia vs. Inglaterra: canales para ver el partido

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivision

Brasil: SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2, TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Win Sports+, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blim TV, TUDN, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, IVC, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, TUDN.com , Univision, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, ESPN

¿Cómo ver Italia vs. Inglaterra vía América TV?

América TV se puede ver en el canal 4 de la televisión por señal abierta en Lima y algunas otras ciudades del Perú. De acuerdo con la frecuencia de tu servicio de TV, deberás sintonizar los siguientes canales para ver el partido.

TDT

Canal 4.1 (HD): Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo

Canal 4.2 (SD): Lima y Callao

Canal 2.1 (HD): Piura

Canal 6.1 (HD): Trujillo y Cusco

Canal 13.1 (HD): Arequipa.

VHF

Canal 2: Chimbote, Piura

Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto, Huaraz

Canal 5: Ica, Huancavelica

Canal 6: Huacho, Trujillo

Canal 7: Tarma, Juliaca

Canal 9: Tacna, Chuquibamba

Canal 11: Pucallpa, Cajamarca, Iquitos

Canal 12: Tumbes

Canal 13: Arequipa.

UHF

Canal 15: Huánuco

Canal 29: Cusco

Canal 47: Puno.

¿Cómo ver ONLINE Italia vs. Inglaterra por América TV?

Para ver la transmisión del partido Italia vs. Inglaterra por América TV en internet, puedes ingresar a la página web americadeportes.pe o descargar el aplicativo de América Deportes. En caso no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, también puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te lleva alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y videos de los goles.

¿Cómo ver Italia vs. Inglaterra en Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD).

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

