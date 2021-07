Inglaterra vs. Italia EN VIVO definen al campeón de la Eurocopa 2021 este domingo 11 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del encuentro, que se disputará en el estadio Wembley, irá por las señales de DirecTV Sports y América TV. La cobertura ONLINE la podrás seguir en La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas de cada selección, el relato minuto a minuto con videos de los goles y el resumen más completo con el resultado final al término del compromiso.

Inglaterra vs. Italia: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Italia ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de julio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Wembley ¿En qué canal? DirecTV Sports, América TV

Inglaterra vs. Italia: horario del partido

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Inglaterra tiene preparado un escenario ideal para poner fin a su sequía de títulos en la Eurocopa. En el mítico Wembley, con el apoyo de miles de aficionados que abarrotarán las galerías del recinto, la selección de los tres leones intentará conseguir su primer título del torneo frente a Italia, equipo que también ha mostrado las credenciales suficientes para aspirar a ganar el trofeo.

Más allá de haber dominado a Dinamarca en su cruce de semifinales, el triunfo del elenco dirigido por Gareth Southgate se vio empañado por el controvertido penal cobrado a Raheem Sterling en el tiempo extra. Ajeno a la polémica, Harry Kane se encargó de cambiar por gol la falta para sumar cuatro conquistas, ser el artillero de su escuadra y darle el boleto a la final, la primera de su historia.

La ‘Azzurri’, por su parte, tuvo que pasar por un partido más dramático para sellar su clasificación al juego decisivo. En el choque contra España por ‘semis’, un golazo de Federico Chiesa le permitió adelantarse, pero Álvaro Morata venció a Gianluigi Donnarumma algunos minutos más tarde para emparejar la cuenta. En la ronda de penales, el golero se cobró la revancha ante el jugador que había sido su verdugo y aseguró el pase de su país a la final.

Inglaterra e Italia se han enfrentado solamente dos veces por la Eurocopa, con un triunfo y un empate (que fue victoria en penales) para los ‘tanos‘. A diferencia de los británicos, los transalpinos cuentan en su haber con un título del torneo, obtenido en la edición de 1968.

Inglaterra vs. Italia: canal de transmisión

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivision

Brasil: SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2, TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Win Sports+, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blim TV, TUDN, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, IVC, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, TUDN.com, Univision, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, ESPN

España: Mitele Plus, TeleCinco España.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Italia ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión del partido Inglaterra vs. Italia por internet, puedes verlo a través de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye DirecTV Sports en su programación. Otra opción para ver el encuentro es desde el aplicativo o la página web de América TV GO, donde podrás encontrar la señal de América TV EN DIRECTO.

¿Dónde sintonizar Inglaterra vs. Italia por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿En qué canal ver Inglaterra vs. Italia vía TUDN?

Satélite

Sky: Canal 547 (SD) yCanal 1547 (HD)

Star TV: Canal 510.

Cable

Izzi: Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD)

Totalplay: Canal 503.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Italia por Sky?

En México, la transmisión del partido Inglaterra vs. Italia podrá verse en los canales 534 y 1534 de la cadena Sky Sports.

¿Dónde se transmite Inglaterra vs. Italia por TNT Sports?

Si quieres ver el partido desde Argentina o Chile, debes sintonizar la señal de TNT Sports para que no te pierdas de este compromiso.

TNT Sports en Argentina

DirecTV: canal 603 (SD) y 1603 (HD)

InTV: canal 630 (HD)

Cablevisión: canal 124 (digital) y 604 (HD)

Supercanal: canal 140 (SD) y 1140 (HD)

CPETV: canal 555 (HD)

TVCO: canal 671 (HD)

CTC: canal 1 (SD) y 273 (HD).

TNT Sports 2 en Chile

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

TNT Sports HD en Chile

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

Inglaterra vs. Italia: alineaciones probables

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

DT: Gareth Southgate.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

DT: Roberto Mancini.

Inglaterra vs. Italia: historial

Inglaterra 1-1 Italia | 27.03.18

Italia 1-1 Inglaterra | 31.03.15

Inglaterra 1-2 Italia | 14.06.14

Inglaterra 2-1 Italia | 15.08.12

Inglaterra 0-0 Italia | 24.06.12.

¿Dónde juegan Inglaterra vs. Italia?

El escenario que acogerá este partido por la final de la Eurocopa 2021 será el mítico Wembley, recinto ubicado en la ciudad de Londres que funciona como sede para los juegos como local de la selección inglesa.

Inglaterra, últimos partidos

Inglaterra 2-1 Dinamarca | 07.07.21

Ucrania 0-4 Inglaterra | 03.07.21

Inglaterra 2-0 Alemania | 29.06.21.

Italia, últimos partidos

Italia 1-1 España | 06.07.21

Bélgica 1-2 Italia | 02.07.21

Italia 2-1 Austria | 26.06.21.

