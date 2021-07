Eurocopa: conoce a los tres brasileños que eligieron jugar por Italia y que podrían ser campeones

Jorginho, Emerson Palmieri y Rafael Tolói son futbolistas importantes en la campaña de la selección italiana durante la presente Eurocopa. En cada partido, los jugadores han demostrado estar comprometidos con la Azurra e inclusive entonan el himno italiano con mucho fervor.

Sin embargo, existe un hecho curioso entre los tres deportistas. Todos ellos nacieron en Brasil. Este domingo, el tridente podría se responsable de que Italia se convierta en la monarca de Europa en el partido ante Inglaterra en el estadio de Wembley.

Rafael Tolói

Tolói ha destacado en las últimas temporadas en el Atalanta. Su equipo pugnó por estar entre las primeras posiciones del torneo italiano. Además, el año pasado, alcanzó los cuartos de final de la Champions League y los octavos de final del mismo campeonato durante el 2021.

De acuerdo a ESPN, Rafael, quien se desempeña como defensor, siempre estuvo a la espera del llamado de la selección mayor de Brasil, sin embargo esta nunca llegó. Antes, el jugador había participado con la Canarinha en la Copa del Mundo sub-20 de 2009.

Sin el llamado por parte de Brasil, el deportista se nacionalizó italiano y fue convocado por primera vez a la selección Azurra en marzo de 2021. Durante esta Eurocopa, tiene cuatro partidos como titular.

Palmieri

Emerson Palmieri inició su carrera en el Santos de Brasil e integró la selección sub-17 de ese país. Sin embargo, la convocatoria a la selección mayor nunca llegó.

A pesar de su talento, Palmieri no tuvo suficientes oportunidades en el Santos donde solo pudo disputar 33 partidos. Frente a esta realidad, el defensor decidió migrar a Italia y unirse a las filas de Palermo. El jugador brasileño aprovechó su doble nacionalidad para militar en el equipo italiano.

Posteriormente, el brasileño formó parte de las filas de la Roma y en 2017 migró a Inglaterra para sumarse al Chelsea donde ganó la Europa League, FA Cup y Champions League.

En una entrevista para ESPN en 2009, Palmieri explicó por qué decidió defender a la Azurra. “Vas a donde te sientes querido. En Italia, había estado jugando para la Roma durante dos o tres años y estaba en mi mejor momento. Esperé siete meses, no estamos hablando de siete días, sino de meses, eso es mucho. Sabía del interés de la selección italiana. Lo respeto, pero creo que tomé la decisión correcta”

Jorginho

Jorginho es el único de los tres futbolistas que no defendió a Brasil en ninguna de sus categorías y tampoco participó equipos profesionales del país de la samba. El mediocampista construyó desde muy joven su carrera en Europa y tuvo buenos momentos con la camiseta del Napoli italiano, sin embargo, nunca fue convocado para defender al equipo de Tité.