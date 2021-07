Italia vs. Inglaterra disputarán la final de la Eurocopa 2021, en un vibrante partido que se realizará este domingo 11 de julio en el emblemático estadio Wembley de Londres.

Luego del triunfo italiano sobre España en tanda de penales, y la victoria de ingleses tras 120 minutos ante Dinamarca, la competencia del Viejo Continente llegó a su esperado final y se coronará al nuevo campeón.

Para ver este emocionante encuentro desde los países de Latinoamérica debes sintonizar DirecTV GO, el servicio de streaming de DirecTV con la programación de DirecTV Sports para su reproducción en cualquier dispositivo móvil, Smart TV, PC o laptops. Asimismo, puedes seguir el duelo desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto, videos de los goles y mucho más.

¿A qué hora es la final de la Eurocopa 2021?

La transmisión del encuentro Italia vs. Inglaterra EN VIVO iniciará a las 2.00 p. m. (Perú). Estos son los horarios según tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá la final de la Eurocopa 2021?

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: M6.fr, beIN Sports 1, beIN Sports MAX 5, beIN SPORTS CONNECT, M6, Molotov, Free

Alemania: Magenta Sport, ZDF, SRF zwei

Italia: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 251, NOW TV, RaiPlay, RAI 1

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

España: fuboTV España, Antena 3, Mitele Plus, TeleCinco Espana

Reino Unido: STV Scotland, TalkSport Radio UK, ITV 1 UK, BBC Radio 5 Live, The ITV Hub, UTV

Estados Unidos: TUDN.com, Univision NOW, SiriusXM FC, TUDN Radio, Univision, TUDN App, ESPN, TUDN USA

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

DirecTV Sports EN VIVO

La final de la Eurocopa 2021 irá por la señal de DirecTV Sports en territorio latinoamericano.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver la final Inglaterra vs. Italia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Italia vs. Inglaterra por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming en el que puedes acceder a la programación de DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde encontrarás el marcador actualizado minuto a minuto, con alineaciones confirmadas y videos de los goles.

¿Dónde se jugará la final de la Eurocopa 2021?

El mítico estadio Wembley en Londres, Reino Unido, será la sede del Italia vs. Inglaterra para conocer al campeón de Europa. El encuentro contará con la presencia restringida de hinchas.