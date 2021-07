Italia e Inglaterra se verán las caras en la final de la Eurocopa 2021. Luego de unas semifinales muy reñidas, ambos equipos lograron obtener su boleto hacia el último encuentro del cual saldrá el nuevo campeón de Europa.

Aquí hacemos un repaso con todos los datos sobre este importante evento futbolístico para que no te pierdas el emocionante encuentro final en vivo por televisión e internet.

¿A qué hora juega Italia vs Inglaterra?

El choque final para que saber cuál es el nuevo campeón de la Eurocopa 2021 empezará a jugarse en los siguientes horarios por país:

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá la final Italia vs Inglaterra?

La final de la Eurocopa 2021 irá por la señal de DirecTV Sports en territorio latinoamericano:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

DirecTV Sports EN VIVO

Para que no te pierdas la transmisión del partido Inglaterra vs. Italia, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming en el que puedes acceder a la programación de DirecTV Sports.

¿Cómo puedo activarlo en mi TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV GO

Selecciona la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Dónde ver la final Italia vs Inglaterra EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso no tenas acceso al mismo, cuentas con la opción de mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde encontrarás el marcador actualizado minuto a minuto con alineaciones confirmadas y videos de los goles.

¿Dónde se jugará la final Italia vs Inglaterra?

El emblemático Estadio Wembley albergará la definición del nuevo campeón europeo entre Italia vs. Inglaterra, con la presencia restringida de hinchas en las tribunas.

Italia vs Inglaterra: historial de partidos

Se enfrentaron en 27 partidos.