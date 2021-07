Copa América: Argentina dio el Maracanazo

Pitazo final en el Maracaná y el abrazo desmedido de todo un plantel con el capitán, con el tantas veces criticado cuando viste la Albiceleste. Esta vez no hizo ‘Lio’, no anotó, pero sin duda es el líder de una Argentina que rompió la maldición de 28 años sin celebrar un título continental. Esta vez se lo merecía, para muchos el mejor del mundo, lo sufrió y lo logró nada más ni nada menos que ante un rival histórico y en su casa. Celebra Argentina, pero también celebra Diego desde arriba. Sí, aquel ídolo argentino que partió y que el equipo de Scaloni le dedicó este torneo desde el primer partido.

Después 71 años un maracanazo superando a Neymar y compañía que se creían y que, valgan verdades, parecían invencibles en esta Copa América. Puntaje perfecto, sin conocer derrota llegó a la final confiado de los hombres que tenía. Sin embargo, esta vez la pizarra jugó un papel importante.

A la Verdeamarela hay que jugarle distinto, feo, con pierna fuerte, cortado, incomodarlo hasta verla disminuida. La mejor selección de Sudamérica se vio pequeña luego de confundirla y llevarla a la desesperación en el campo como en la banca. Tité dejó de ser el técnico calmado para llegar a jugar hasta con cinco atacantes y al como sea cuando los minutos pasaban y el tanto del empate no llegaba.

El marcador ya se había aperturado a los 21 minutos de juego cuando Ángel Di María sorprendió tras recibir un pase a espaldas de Renan Lodi, y con gran gesto técnico logró acomodarse el balón, para después ‘sombrear’ al portero brasileño y decretar el 1-0.

Después del tanto, el ‘Scratch’ no fue el mismo, Argentina se echó a jugar y anuló la sociedad Neymar-Paquetá. Tite le dio ingreso a Firmino, un 9 que también juega de 10. De hecho, con el jugador del Liverpool, el local encontró salida por el medio y asociarse más con Neymar. Sin embargo, eso no fue suficiente para hacer de las suyas, pues al frente tuvo una defensa bien parada, ordenada, que además contó con Rodrigo de Paul y Nicolás Otamend .

Richarlison generó el grito de gol brasileño, pero el tanto fue anulado. ¿Y Messi? En la previa más de uno se preocupó por cómo Tité podría bloquear a la ‘Pulga’, pero ayer la Albiceleste no fue solo el ’10′, quien en los minutos finales demostró su lado humano al perderse un gol solo frente a Ederson. El equipo se echó a jugar. Lo Celso, Di María, los dos Martínez tuvieron su momento y demostraron que tenían todo para ganar este Copa.

‘Lio’ se ahogó en lágrimas tras el pitazo final, mientras su amigo Neymar lo hacía en decepción. Maradona nunca pudo ganar la Copa América y hoy Messi se lo dedica con las manos y la mirada hacía el cielo. De grande a grande, el abrazo desmedido para el ’10′.

“Todavía no puedo llorar, no puedo caer. Soñábamos tanto con lograr esto. Nos decían que no volvamos. Messi me decía que gracias a mí, yo le decía que gracias a él. Me dijo que era mi final, que era la revancha”.

