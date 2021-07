Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de Gol TV, desde el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo HOY desde las 5.00 p. m. en el horario ecuatoriano. El partido corresponde a la fecha 11 de la LigaPro de Ecuador y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE Y GRATIS vía La República Deportes.

Barcelona SC vs. Emelec: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Emelec ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de julio ¿Dónde? Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ¿A qué hora? 5.00 p. m. en Ecuador ¿En qué canal? Gol TV

¿A qué es el partido Barcelona SC vs. Emelec?

La transmisión del encuentro entre Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO empezará a partir de las 5.00 p. m. en el horario peruano y ecuatoriano. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Ecuador: 5.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 3.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 4.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 11 de julio).

En qué canal ver Barcelona SC vs. Emelec?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Ecuador

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

¿Dónde ver GolTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Emelec ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Barcelona SC vs. Emelec por internet, puedes sintonizar la señal de GolTV Play, servicio de streaming que pone a tu disposición toda la programación del canal GolTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, en La República Deportes puedes seguir EN DIRECTO la cobertura gratis.

