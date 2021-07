Argentina vs. Brasil EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. El clásico sudamericano se juega HOY desde el Estadio Maracaná a las 9.00 p. m. en el horario argentino y a las 7.00 p. m. en el peruano. El partido definirá al campeón de la Copa América 2021 y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

A pesar de su histórica rivalidad, Argentina (con 14 títulos en 39 finales) y Brasil (ganador en 9 de las 20 disputadas), solo definieron el torneo entre ellos en 3 ocasiones.

La primera vez, en 1937, Argentina venció en Buenos Aires a Brasil por 2-0 en el tiempo de prórroga, tras igualar 0-0 en los 90 reglamentarios.

Pasaron casi 70 años para que los enconados rivales volviesen a encontrarse en una final. En el último partido de la Copa América Perú 2004, la suerte en la lotería de la definición desde el punto penalti favoreció a Brasil, que con un 4-2 se impuso ante Argentina tras un empate, 2-2, en el tiempo reglamentario.

Tres años después, en Maracaibo, Brasil se alzó nuevamente con la Copa América Venezuela 2007 al golear por 3-0 a los argentinos. Ahora, 14 años después, volverán a encontrarse brasileños y argentinos en una final de la Copa América.

Argentina vs. Brasil: ficha del partido

Partido Argentina vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. en Brasil y Argentina ¿Dónde? Estadio Maracaná Canal DirecTV Sports

Argentina vs. Brasil: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renán Lodi; Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Éverton Cebolinha (Éverton Ribeiro); Richarlison y Neymar.

DT: Tite.

¿A qué hora juega Argentina vs. Brasil por la Copa América?

El clásico entre Argentina vs. Brasil se desarrollará este sábado 10 de julio en el Estadio Maracaná. Conoce el horario del compromiso de acuerdo a tu ubicación.

País hora Perú: 7.00 p. m. Argentina: 9.00 p. m. México: 7.00 p. m. Uruguay: 9.00 p. m. Brasil: 9.00 p. m. Paraguay: 8.00 p. m. Bolivia: 8.00 p. m. Venezuela: 8.00 p. m. Colombia: 7.00 p. m. Ecuador: 7.00 p. m. Chile: 8.00 p. m. España: 1.00 a. m. (domingo) Italia: 1.00 a. m. (domingo)

¿En qué canales ver el Argentina vs. Brasil?

DirecTV Sports es el canal con los derechos de la Copa América 2021 y la final entre Argentina vs. Brasil, sin embargo, hay otros canales de señal abierta donde puedes seguirlo.

País canales Argentina DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica Bolivia Unitel En Vivo, Tigo Sports Bolivia, Unitel Brasil GUIGO, NOW NET e Claro, SBT, ESPN Brasil Canadá TSN App, TSN.ca, RDS App, TSN4, Univision Canada, RDS Chile TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, Canal 13 Colombia DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Win Sports+, Win Sports Online, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes Ecuador TC Television, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador Francia L'Equipe Web Internacional Twitch, YouTube, Onefootball Italia NOW TV, Sky Sport Uno, Eleven Sports Italy, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A Japón AbemaTV México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico Panamá Sky HD, Medcom GO, TVMax, RPC Paraguay Tigo Sports Paraguay, Telefuturo Perú DIRECTV Play Deportes, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, América TVGO Portugal Sport TV Multiscreen, Sport TV2 Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax 2, SportsMax App España TV3, tvG2 Reino Unido BBC Sport Web, BBC Red Button, BBC iPlayer Estados Unidos SiriusXM FC, Foxsports.com, TUDN App, FOX Sports App, Univision NOW, Fox Sports 1, TUDN USA, Univision, TUDN.com Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, Canal 10 Uruguay, DIRECTV Play Deportes Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, TLT Venezuela

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Qué canal es TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es una señal abierta exclusivamente para el país de Argentina que también transmite los partidos de la Albiceleste. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de los partidos de la Albiceleste en la Copa América 2021.

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Cable Perú: Canal 62.

¿Cómo ver TyC Sports en Argentina?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Dónde ver la final de la Copa América entre Argentina vs. Brasil?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Brasil, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación a DirecTV Sports. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

