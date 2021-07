La escuadra ecuatoriana Barcelona Sporting Club (SC) buscará la forma de superar a su clásico rival. El cuadro amarillo asume este duelo tras haber disputado su último encuentro ante Liga de Quito, en un cotejo correspondiente a la Supercopa de Ecuador.

Emelec, por su parte, tampoco dará su brazo a torcer. Los eléctricos saben de las virtudes de su rival e intentarán cerrarle los espacios para poder marcar así las diferencias en el campo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Emelec?

La transmisión del encuentro entre Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO empezará a partir de las 5.00 p. m. en el horario peruano y ecuatoriano. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Ecuador: 5.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 3.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 4.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 11 de julio).

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. Emelec?

El encuentro Barcelona SC vs. Emelec será transmitido en exclusiva por GolTV.

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Ecuador

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el partido Barcelona SC vs. Emelec por internet, puedes sintonizar la señal de GolTV Play, servicio de streaming que pone a tu disposición toda la programación del canal GolTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, en La República Deportes puedes seguir EN DIRECTO la cobertura gratis.

¿Cómo ver el clásico Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO por Tarjeta Roja?

Para ver este compromiso por Tarjeta Roja EN VIVO, ingresa el nombre de la plataforma en el buscador: https://www.tarjetarojatvonline.sx/ y presiona el primer enlace. En la lista de juegos que verás al inicio, encuentra el partido Barcelona SC vs. Emelec. Allí podrás mirar varios links para ver el duelo. Selecciona cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Asimismo, puedes disfrutar Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.