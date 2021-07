Gianluca Lapadula tras terminar la Copa América 2021: “Volveremos más fuertes”

Ocupar el cuarto lugar en la Copa América 2021 sirvió para que la selección peruana se consolide y ratifique su compromiso con los colores de la Blanquirroja. Y Gianluca Lapadula dejó en claro que está esperando la próxima oportunidad para volver a defender al equipo nacional.

El atacante del Benevento fue uno de los mejores elementos en el cuadro de Ricardo Gareca durante el certamen continental dentro y fuera de la cancha. Al culminar su participación en el torneo dedicó unas palabras a la afición.

“Volveremos más fuertes. Siempre unidos y siempre ¡Arriba Perú!” , publicó Gianluca Lapadula en sus redes sociales, donde además compartió las mejores postales que le dejó el partido con Colombia por el tercer lugar.

Publicación de Gianluca Lapadula en Twitter.

El jugador de 31 años, quien marcó el segundo gol de Perú a Colombia, se ha manifestado en diversas oportunidades para ratificar su disposición con la selección nacional y su intención de llegar lo más lejos que pueda tanto en la Copa América como en los partidos que se avecinan en las Eliminatorias.

“Esta experiencia ha sido maravillosa, no solo a nivel profesional, sino también por todas las personas que lo hicieron posible: mis compañeros, el comando técnico, y todo el equipo que forma esta gran selección. No puedo dejar de lado a todos los hinchas que nos apoyan incondicionalmente, gracias por sus infinitas muestras de cariño. Después de un mes juntos, puedo decir con seguridad que no es solo un equipo, somos más que eso: una gran familia”, publicó ‘Lapagol’ en la previa del compromiso que ante el equipo de Reinaldo Rueda.

