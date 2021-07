Argentina vs. Brasil en Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, SBT, ESPN Brasil

Argentina vs. Brasil en Chile: TNT Sports Go, 13.cl , DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, Canal 13

Argentina vs. Brasil en Italia: NOW TV, Eleven Sports Italy, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A

Argentina vs. Brasil en México: Sky HD, Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere