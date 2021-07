Argentina vs. Brasil se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la gran final de la Copa América 2021. La transmisión del partido va por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos estarán en La República Deportes.

La última vez que se vieron las caras ambas selecciones fue en un encuentro amistoso disputado el pasado 15 de noviembre del 2019 en Riad, Arabia Saudí. En aquella oportunidad, el triunfo fue para la Albiceleste, en un cotejo en el que Lionel Messi anotó el único gol del enfrentamiento. Neymar no estuvo.

Argentina y Brasil no jugaban una final de Copa América desde el 2007, cuando los de Dunga vencieron por 3-0. Foto: Conmebol

Sin embargo, el duelo de este sábado 9 de julio no será igual, ya que los dos equipos tienen una cita con la historia y está en juego el máximo título de la zona. El Scratch va por su décimo trofeo de Copa América, mientras que Argentina irá por su título número 15 para igualar a Uruguay en tener la mayor cantidad de copas de este torneo.

Blanquicelestes y pentacampeones del mundo marchan invictos en la Copa América; además, ninguno de los dos tampoco ha perdido en las Eliminatorias Qatar 2022. Asimismo, Neymar y Messi tendrán un duelo aparte debido a que ambos buscan su primer galardón con la selección mayor de su país.

Argentina vs. Brasil: ficha del partido

Argentina vs. Brasil Copa América 2021 ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de julio ¿Dónde? Estadio Maracaná de Río de Janeiro ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

Argentina vs. Brasil: ¿a qué hora ver la final de Copa América 2021?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

Argentina vs. Brasil: ¿en qué canales ver la final de Copa América 2021?

Argentina vs. Brasil en Perú: América Televisión, DIRECTV Sports Peru, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

Argentina vs. Brasil en Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica

Argentina vs. Brasil en Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, SBT, ESPN Brasil

Argentina vs. Brasil en Bolivia: Unitel En Vivo, Tigo Sports Bolivia, Unitel

Argentina vs. Brasil en Chile: TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, Canal 13

Argentina vs. Brasil en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Win Sports+, Win Sports Online, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes

Argentina vs. Brasil en Costa Rica: Tigo Sports Costa Rica, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo, Sky HD

Argentina vs. Brasil en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, TC Television

Argentina vs. Brasil en Italia: NOW TV, Eleven Sports Italy, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A

Argentina vs. Brasil en México: Sky HD, Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere

Argentina vs. Brasil en Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports Paraguay

Argentina vs. Brasil en España: TV3, tvG2

Argentina vs. Brasil en Reino Unido: BBC Sport Web, BBC Red Button, BBC iPlayer

Argentina vs. Brasil en Estados Unidos: SiriusXM FC, Foxsports.com, TUDN App, FOX Sports App, Univision NOW, Fox Sports 1, TUDN USA, Univision, TUDN.com

Argentina vs. Brasil en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, Canal 10 Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Argentina vs. Brasil en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, TLT Venezuela.

Argentina vs. Brasil : ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV GO en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV GO

Selecciona la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV GO gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV GO?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV GO en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

Argentina vs. Brasil EN VIVO: posibles alineaciones del partido

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, erman Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. Entrenador : Lionel Scaloni.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, erman Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. : Lionel Scaloni. Bolivia : Ederson; Danilo; Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fed; Everton Paquetá, Paquetá, Neymar; y Richarlison. Entrenador: Tite.

Argentina vs. Brasil : ¿dónde se juega la final de Copa América 2021? | Mapa

El lugar donde se disputará el Argentina vs. Brasil por la final de la Copa América 2021 es el Estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, Brasil.

Argentina vs. Brasil: ¿dónde ver la final de Copa América 2021?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Argentina vs. Brasil EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

