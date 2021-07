Italia vs. Inglaterra se enfrentan este domingo 11 de julio por la final de la Eurocopa 2021. El duelo será visto por DirecTV y DirecTV Sports a las 2.00 p. m. (hora peruana) desde el místico Estadio Wembley, mientras que La República Deportes también transmitirá todas las incidencias del encuentro vía en el minuto a minuto vía online.

De acuerdo a las principales casas de apuesta, la selección de Inglaterra tiene las preferencias de cara al encuentro ante la selección de Italia.

El conjunto inglés se clasificó para su primera final de la Eurocopa tras imponerse a Dinamarca por 2-1 en el estadio de Wembley. Desde 1966 que The Three Lions no disputan una final. Mientras que la escuadra Azzurra venció a España 4-2 en la tanda de penales tras finalizar los 90 minutos en un empate 1-1.

Inglaterra vs Italia en Chaskibet

Chaskibet paga por el triunfo de Inglaterra 2.55 soles. Por el empate 2.90 soles y por le triunfo de Italia 3.05.

Inglaterra vs Italia en Betsafe

Betsafe otorga por el triunfo de ‘Die Mannschaft’ 2.60 soles. Por el empate 2.99 soles y por la victoria de la Azzurra 3.15 soles.

Inglaterra vs Italia en Betsson

Betsson también brinda 2.60 soles si gana Inglaterra. Por el empate 2.99 soles y por la victoria de la Azzurra 3.15 soles.

Inglaterra vs Italia en Inkabet

Inkabet beneficia con 2.55 soles si la victoria se la lleva el conjunto inglés. Si equipo de Italia gana premia con 3.10 soles. Ante un empate de ambas escuadras 2.95 soles

Inglaterra vs Italia en Te Apuesto

Te Apuesto da, de ganar, 3.10 soles por la victoria de Italia. Por el empate 2.95 soles. Si triunfa el conjunto de Alemania se gana 2.60

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Italia?

La transmisión del partido Italia vs. Inglaterra EN VIVO empezará a las 2.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p

¿Dónde ver Inglaterra vs Italia en vivo?

La final de la Eurocopa 2021 EN VIVO irá por la señal de DirecTV Sports en territorio latinoamericano.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Inglaterra vs. Italia: historial de partidos

Inglaterra vs. Italia. Te presentamos los últimos 10 partidos entre ambos países.

Inglaterra 1-1 Italia (amistoso 2018)

Inglaterra 1-1 Italia (amistoso 2015)

Inglaterra 1-2 Italia (Mundial Brasil 2014)

Inglaterra 2-1. Italia (amistoso 2012)

Inglaterra 1-2 Italia (amistoso 2002)

Inglaterra 0-1 Italia (amistoso 2000)

Inglaterra 0-0 Italia (clasificación al mundial 1996)

Inglaterra0-1 Italia (clasificación al mundial 1996)

Inglaterra 1-2 Italia (mundial Italia 1990)

Inglaterra 0-0 Italia (amistoso 1989).

