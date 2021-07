El reloj marcaba los 22 minutos de juego cuando Ángel Di María controló con un gran gesto técnico un pase de Rodrigo De Paul, para poder batir al meta Ederson y celebrar el primer y único tanto de Argentina en la final de la Copa América 2021, con lo cual dejó atrás a los 28 años sin títulos de la Albiceleste.

Luego de recibir el reconocimiento ceremonial, con la medalla de campeón en el cuello y con la alegría predominando en su rostro, el atacante nacido en Rosario atendió a la prensa y se mostró feliz por el título conseguido.

Cuando le preguntaron cómo se sentía al ser campeón teniendo a Lionel Messi como capitán, el jugador confesó que el ’10′ le había asegurado que este era su partido. “Es inolvidable. Él me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que esta iba a ser mi final. Antes del partido me dijo que esta era la revancha por las que no pude estar ”, declaró el futbolista.

El extremo no pudo participar en la final de la Copa del Mundo celebrada en el 2014, ni en las finales de las Copas América del 2015 y 2016.

“Hoy se dio. Estuve. Todas esas cosas me traen recuerdo y me hacen preguntar si hubiese estado en las otras finales qué hubiese pasado, no sé. Pero el fútbol es así, las revanchas son así y se ve que tenía que ser hoy”, finalizó el rosarino.

La Copa América es el primer título conseguido por Di María con la selección absoluta de Argentina. A nivel sub-20 fue parte del equipo que salió campeón en la categoría en el mundial que se celebró en Canadá en el año 2007 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008.

