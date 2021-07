El reloj marcaba los 22 minutos de juego cuando Ángel Di María controlaba con un gran gesto técnico un pase de Rodrigo De Paul, para poder batir al meta Ederson y celebrar el primer y único tanto de Argentina en la final de la Copa América 2021, poniendo fin a 28 años sin títulos por parte de la albiceleste.

Luego de recibir las medallas, con la medalla de campeón al cuello y con la alegría predominando en su rostro, el atacante nacido en Rosario atendió a la prensa y se mostró feliz por el título conseguido.

Cuando le preguntaron cómo se sentía al ser campeón teniendo a Lionel Messi como capitán, el jugador confesó que el ’10′ le había asegurado que este era su partido. “Es inolvidable. Él me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que esta iba a ser mi final. Antes del partido me dijo que esta era la revancha por las que no pude estar”, declaró el futbolista.

El extremo no pudo estar en la final de la Copa del Mundo celebrada en el 2014, ni en las finales de las Copas América del 2015 y 2016.