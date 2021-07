Argentina vs. Brasil se desarrollará en el mítico Maracaná, el gran estadio en la ciudad de Río de Janeiro que fue el elegido para albergar la gran final de la Copa América 2021. En este duelo, se enfrentará el cuadro de Lionel Messi ante el de Neymar, su excompañero en Barcelona.

El partidazo que protagonizarán Argentina y Brasil está programado para este sábado 10 de julio. El mismo dará inicio a partir de las 7.00 p. m. horario peruano y 9.00 p. m. argentino. Todos los detalles de horario y dónde ver el encuentro aquí, en la presente nota.

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina EN VIVO por el celular?

Por lo general, las cadenas con los derechos del partido en cada país ofrecen la opción de verlo a través del streaming. Tal es el caso de DirecTV Sports con DirecTV GO, TyC Sports mediante TyC Sports Play, América TV a través de América TV GO, y ESPN Brasil a través de su app.

La República Deportes también te traerá la más completa cobertura online del Argentina vs. Brasil EN VIVO, con la previa y el minuto a minuto, las mejores jugadas e imágenes, y todos los goles y reacciones.

América TVGO

Si quieres ver el Argentina vs. Brasil por internet, puedes sintonizar la señal de América TV vía América TV GO, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android e iOS.

Para acceder al mismo, debes registrarte en la página web del servicio con tus datos personales y un correo electrónico.

Además de la programación regular de América TV, que incluye partidos de la Copa América 2021, puedes ver telenovelas, series, noticieros, películas peruanas, producciones coreanas y muchos otros programas que hayan sido emitidos por la señal de dicho canal.

DirecTV GO

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

TyC Sports Play

Para disfrutar de TyC Sports en directo puedes acceder a play.tycsports.com y, de esa manera, lograr vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no tienes una cuenta registrada, puedes hacerlo de manera gratuita en simples pasos e introducir la de tu cable operador.

De igual forma, si cuentas con Cablevisión bastará con marcar el canal 622 en su versión estándar. Para observar el duelo en alta definición deberás elegir el canal 101.

Futbol Libre

Ingresa a www.futbollibre.net/

Busca Argentina vs. Brasil en el listado de compromisos

en el listado de compromisos Haz clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

Ingresa a esta dirección futbollibre.net. Una vez dentro de la página, verás todos los cotejos disponibles durante el día. Presiona el duelo que quieres seguir y elige la opción donde lo quieres ver. Asimismo, puedes descargar la aplicación de Fútbol Libre en tu celular.

Apurogol

Ingresa la siguiente dirección en tu navegador web de preferencia: www.apurogol.futbol

Ubica el cuadro de búsqueda y escribe Brasil vs. Argentina

Haz clic sobre una de las opciones y elige uno de los enlaces para visualizar el partido.

Roja Directa

Entra al portal o a la app de Roja Directa, y en el listado de cotejos que saldrá en la primera pantalla busca Brasil vs. Argentina. Allí podrás apreciar un grupo de links para ver el compromiso EN VIVO. Presiona en uno de ellos.

Horarios para ver Brasil vs. Argentina EN VIVO

Perú: 7.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m .

. Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 11 de julio).

¿Quién será el árbitro del clásico Brasil vs. Argentina?

El uruguayo Esteban Ostojich será el árbitro de la final de la Copa América 2021, que disputarán el sábado en el Maracaná las potencias sudamericanas Argentina y Brasil, anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).