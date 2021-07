VER Brasil vs. Argentina EN VIVO. Selecciones se enfrentan por la gran final de la Copa América 2021 este sábado 10 de julio desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Maracaná. Este apasionante cotejo contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica, y de TyC Sports, TV Publica y Canal 7 para la región de Argentina, así como ESPN y SBT para la región de Brasil.

Si no tienes las herramientas para sintonizar este compromiso a través de los canales mencionados, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto del Brasil vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO, con todas las jugadas, pormenores, declaraciones, goles y más.

En Vivo: Argentina vs Brasil 16:03 Así luce el trofeo de la Copa América ¿Quién levantará el tan ansiado trofeo de la Copa América? 15:22 Argentina y Brasil tienen las mejores ofensivas de la Copa América Con 12 y 11 tantos a favor respectivamente, Brasil y Argentina son los equipos más goleadores del torneo. Lionel Messi, con cuatro goles y cinco asistencias, es el artillero del certamen. 14:40 Esta será la cuarta final de una Copa América entre Argentina y Brasil La final entre Argentina y Brasil será la cuarta que estas selecciones disputen por una Copa América. La ventaja la lleva en Scratch, con dos definiciones ganadas contra una de su rival. 14:05 Faltan cinco horas para que se juegue la final de la Copa América 2021 El partidazo entre Argentina y Brasil se inicia a las 7.00 p. m. (hora peruana). La Albiceleste quiere acabar con una sequía de 28 años sin títulos, en tanto que el Scracth apunta al bicampeonato luego de consegrarse en el 2019.

A qué hora se juega el Brasil vs. Argentina

Argentina: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil vs. Argentina: posibles alineaciones

Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renán Lodi; Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Éverton Cebolinha (Éverton Ribeiro); Richarlison y Neymar. DT: Tite.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Canales para ver Brasil vs. Argentina EN DIRECTO

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica

Bolivia: Unitel En Vivo, Tigo Sports Bolivia, Unitel

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, SBT, ESPN Brasil

Chile: TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, Canal 13

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Win Sports+, Win Sports Online, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: TC Television, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, Telefuturo

Perú: DIRECTV Play Deportes, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, América TVGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, Canal 10 Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, TLT Venezuela.

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina en TV Pública?

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Cable Perú: Canal 62.

¿Cómo ver Argentina vs. Brasil vía TV Pública ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión del partido Argentina vs. Brasil por internet, puedes hacerlo a través de la página web tvpublica.com.ar completamente gratis. Ten en cuenta que solo podrás sintonizar el cotejo si te encuentras en territorio argentino.

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina en TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo puedo ver TyC Sports EN VIVO?

Para ello, hay que acceder a play.tycsports.com y, de ese modo, podés vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

¿Dónde ver Brasil vs. Argentina en SBT EN VIVO?

Sim TV: Canal 11

TV Alphaville: Canal 16 (SD)

Astro: Canal 18.

Satélite

Sim TV: Canal 1

TV Alphaville: Canal 16 (SD)

Astro: Canal 18.

Cable

Canal 14 (HD)

Canal 514 (HD)

Canal 216 (HD).

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina en ESPN vía satélite?

Sky

ESPN: Canal 1897 (SD) / Canal 587 (HD)

ESPN BRASIL: Canal 198 (SD) / Canal 598 (HD).

Claro TV

ESPN BRASIL: Canal 70 (SD) / Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 71 (SD) / Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN BRASIL: Canal Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

Vivo TV

ESPN: Canal 46 (HD)

ESPN BRASIL: Canal 47 (HD).

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina en ESPN vía cable?

Claro TV

ESPN: Canal 70 (SD) / Canal 570 (HD)

ESPN Brasil: Canal 71 (SD) / Canal 571 (HD).

Vivo TV

ESPN Brasil: Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

