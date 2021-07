Argentina vs. Brasil juegan EN VIVO y ONLINE GRATIS HOY, sábado 10 de julio, por la final de la Copa América 2021, desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La transmisión del partido va por internet vía TyC Sports, TV Publica, DirecTV Sports y ESPN a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Los dos máximos astros del fútbol sudamericano, Lionel Messi y Neymar, se citan el sábado en el legendario Maracaná. ‘Leo’ disparará en el templo carioca la que puede ser su última bala en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. ‘Ney’, ausente en la victoria brasileña en la edición anterior (2019), buscará el mismo objetivo: su primer título con el Scratch.

Argentina y Brasil volverán a verse las caras en una final de Copa América. Foto: Twitter

Al final, uno de los dos alzará un trofeo esquivo para Pelé y Diego Maradona, responsables en parte de que muchos consideren este choque como el mayor clásico de selecciones. Lo harán con público en las gradas, luego de que la alcaldía aprobara la ocupación de hasta el 10% de la capacidad máxima del estadio, de 78 000 espectadores.

Para Messi, de 34 años, es la chance de sacudirse de las cuatro finales que perdió con su país —tres Copa América y un Mundial— y de sepultar una sequía argentina de casi tres décadas sin ganar un título. El ahora futbolista libre es el máximo goleador del torneo: cuatro tantos y lleva cinco asistencias.

Neymar tenía un año cuando la Albiceleste triunfó en Ecuador 1993, pero estuvo consciente hace dos cuando una lesión lo privó del noveno título continental de la Seleçao alzado contra Perú (3-1) en Río. Ávido de pelear por un Balón de Oro, el jugador del PSG buscará coronar un campeonato en el que le ha dado brillo a una opaca, aunque sólida Canarinha.

Con información de AFP.

Argentina vs. Brasil: ficha del partido

Argentina vs. Brasil Copa América 2021 ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de julio ¿Dónde? Estadio Maracaná de Río de Janeiro ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TyC Sports, TV Publica, DirecTV Sports y ESPN (Brasil)

Argentina vs. Brasil: ¿a qué hora ver la final de Copa América 2021?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

Argentina vs. Brasil: ¿en qué canales ver la final de Copa América 2021?

Argentina vs. Brasil en Perú: América Televisión, DIRECTV Sports Peru, América TVGO, DIRECTV Play Deportes.

Argentina vs. Brasil en Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica.

Argentina vs. Brasil en Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, SBT, ESPN Brasil.

Argentina vs. Brasil en Bolivia: Unitel En Vivo, Tigo Sports Bolivia, Unitel.

Argentina vs. Brasil en Chile: TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, Canal 13.

Argentina vs. Brasil en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Win Sports+, Win Sports Online, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes.

Argentina vs. Brasil en Costa Rica: Tigo Sports Costa Rica, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo, Sky HD.

Argentina vs. Brasil en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, TC Television.

Argentina vs. Brasil en Italia: NOW TV, Eleven Sports Italy, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A.

Argentina vs. Brasil en México: Sky HD, Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere.

Argentina vs. Brasil en Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports Paraguay.

Argentina vs. Brasil en España: TV3, tvG2.

Argentina vs. Brasil en Reino Unido: BBC Sport Web, BBC Red Button, BBC iPlayer.

Argentina vs. Brasil en Estados Unidos: SiriusXM FC, Foxsports.com, TUDN App, FOX Sports App, Univision NOW, Fox Sports 1, TUDN USA, Univision, TUDN.com.

Argentina vs. Brasil en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, Canal 10 Uruguay, DIRECTV Play Deportes.

Argentina vs. Brasil en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, TLT Venezuela.

Argentina vs. Brasil: ¿qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo puedo ver TyC Sports EN VIVO?

Para ello, hay que acceder a play.tycsports.com. De ese modo, puedes vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita con simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

¿Cómo ver Argentina vs. Brasil por TyC Sports gratis?

Para poder ver la señal en vivo de TyC Sports necesitarás ingresar tu usuario de cableoperador por única vez. ¿Es gratis TyC Sports Play? ¡Sí! No deberás abonar nada por registrarte y consumir el contenido en vivo y VOD estés donde estés y con tu dispositivo favorito.

Argentina vs. Brasil: ¿qué canal es TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es una señal abierta exclusivamente para el país de Argentina. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de los partidos de la Albiceleste en la Copa América 2021.

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Cable Perú: Canal 62.

Argentina vs. Brasil: ¿qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

La tarifa promocional es de S/ 89 soles mensual por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el periodo promocional se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

Argentina vs. Brasil: ¿dónde sintonizar ESPN para ver por cable?

Claro TV

ESPN: Canal 70 (SD) / Canal 570 (HD)

ESPN Brasil: Canal 71 (SD) / Canal 571 (HD).

Vivo TV

ESPN Brasil: Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

Argentina vs. Brasil: ¿dónde sintonizar ESPN para ver por satélite?

Sky

ESPN: Canal 1897 (SD) / Canal 587 (HD)

ESPN BRASIL: Canal 198 (SD) / Canal 598 (HD).

Claro TV

ESPN BRASIL: Canal 70 (SD) / Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 71 (SD) / Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN BRASIL: Canal Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

Vivo TV

ESPN: Canal 46 (HD)

ESPN BRASIL: Canal 47 (HD).

Argentina vs. Brasil EN VIVO: posibles alineaciones del partido

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, German Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. Entrenador : Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, German Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. : Lionel Scaloni. Brasil : Ederson; Danilo; Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fed; Everton, Paquetá, Neymar; y Richarlison. Entrenador: Tite.

Argentina vs. Brasil : ¿dónde se juega la final de Copa América 2021? | Mapa

El lugar donde se disputará el Argentina vs. Brasil por la final de la Copa América 2021 es el Estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, Brasil.

Argentina vs. Brasil: ¿dónde ver la final de Copa América 2021?

Si quieres VER la transmisión del partido Argentina vs. Brasil EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.