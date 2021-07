WWE dio a conocer este vienes una lamentable noticia para el mundo de la lucha libre. Bayley sufrió una lesión durante los entrenamientos a pocas horas de SmackDown y estará alejada de los cuadriláteros por un tiempo estimado de nueve meses. Su regreso no sería hasta por lo menos abril del 2022.

La campeona Grand Slam estaba programada no solo para aparecer esta noche en el show azul, sino también en Money in the Banks 2021, donde había sido confirmada e iba a enfrentarse a Bianca Belair por el Campeonato Femenino en una lucha con la estipulación I Quit (Me rindo en español).

Bianca Belair y Bayley ya se han enfrentado en dos ocasiones. Foto: WWE

Bayley ha sido protagonista y una de las principales caras de la WWE desde que comenzó la pandemia por el coronavirus hace más de un año atrás. Junto a Sasha Banks aparecieron semanalmente, tanto en RAW como en SmackDown, y todo terminó en una rivalidad entre ambas en la que la ‘Jefa’ le arrebató el título de mujeres.

Pese a que perdió pantalla luego de ser vencida por el campeonato, volvió a la escena principal luego de WrestleMania 37 y era la principal contendiente al cinturón marca azul, y enemiga número 1 de Belair, actual campeona de la marca. Su enfrentamiento en MITB iba a ser la tercera edición de este feudo , pero ya fue descartado tras confirmarse su lesión.

Bayley iba a medirse con Bianca Belair en WWE Money in the Bank 2021

“WWE Digital ha recibido la noticia de que Bayley sufrió una lesión mientras entrenaba para su combate en WWE Money in the Bank contra Bianca Belair, y estará de baja nueve meses aproximadamente. Un reemplazo adecuado para la lucha por el Campeonato de Mujeres de SmackDown se anunciará esta noche en Fox”, indicó la WWE en su página web.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.