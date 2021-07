Ver el partido Perú vs. Colombia EN VIVO por el tercer lugar de la Copa América 2021 en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. El encuentro se disputará a las 7.00 p. m. (horario peruano y colombiano) con transmisión a cargo de DirecTV Sports, Caracol TV. RCN y América TV . En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso. Encontrarás el minuto a minuto con las incidencias más importantes y el marcador actualizado, así como la recopilación en video de los goles.

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia por Copa América?

La transmisión del encuentro Perú vs. Colombia EN VIVO empezará a partir de las 7.00 p. m. en el horario peruano y colombiano. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 6.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (sábado 10 de julio).

Perú vs. Colombia: historial por Copa América

1947: Perú 5-1 Colombia

1949: Perú 4-0 Colombia

1957: Perú 4-1 Colombia

1963: Colombia 1-1 Perú

1975: Colombia 1-0 Perú

1975: Perú 2-0 Colombia

1975: Perú 1-0 Colombia

1983: Perú 1-0 Colombia

1983: Colombia 2-2 Perú

1989: Colombia 1-1 Perú

1995: Colombia 1-1 Perú

2001: Colombia 3-0 Perú

2004: Colombia 2-2 Perú

2011: Perú 2-0 Colombia

2015: Colombia 0-0 Perú

2016: Colombia 0-0 Perú (4-2 en penales)

América TV EN VIVO: Perú vs. Colombia

¿Cómo ver Inglaterra vs. Dinamarca vía América TV por satélite?

DirecTV: canal 194 (SD) y 1194 (HD)

Movistar TV: canal 4 (SD) y 704 (HD)

Claro TV: canal 4 (SD) y 504 (HD).

¿Cómo ver ONLINE Perú vs. Colombia por América TV?

En caso de que quieras seguir el partido Perú vs. Colombia por internet, tienes la opción de hacerlo a través de América TV GO, servicio de streaming de América TV donde podrás encontrar toda la programación de este canal. También puedes ver el encuentro desde la página web americadeportes.com o vía el aplicativo de América Deportes.

¿Dónde descargar América TV GO para ver Perú vs. Colombia?

Puedes descargar América TV GO en la página oficial de este servicio. Para poder ingresar al mismo, registra los datos de tu usuario desde un teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS, tablets, PC o Smart TV.

DirecTV Sports EN VIVO: Perú vs. Colombia

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

Caracol TV EN VIVO

Si quieres ver el Perú vs. Colombia por internet, puedes sintonizar la señal de Caracol TV vía Caracol Play, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

Satélite

DirecTV: Canal 633 (SD), Canal 1633 (HD), Canal 643 (Alterno SD) y Canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: Canal 521

Movistar TV: Canal 496 (SD) y Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 521 (SD), Canal 524 (Alterno) y Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) y Canal 240 (HD)

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y Canal 8 (Alterno)

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y Canal 6 (Alterno).

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO?

Para seguir desde Caracol Play hay que acceder a play.caracoltv.com. De ese modo, puedes sintonizar EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

¿Dónde ver ONLINE Colombia vs. Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Colombia vs. Perú por internet, puedes sintonizar la señal de Caracol Play, servicio de streaming de Caracol TV. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado del minuto a minuto vía La República Deportes.

Canal RCN EN VIVO: Perú vs. Colombia

RCN EN VIVO: ¿dónde ver Canal 15 (TDT)?

Para ver el Perú vs. Colombia por RCN EN VIVO tienes que sintonizar el canal 15 por la frecuencia de Televisión Digital Terrestre (TDT).

¿Cómo ver canal RCN EN VIVO y EN DIRECTO?

A través de Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, podrás descargar la aplicación de RCN, la cual te permitirá ver su contenido totalmente gratis.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.