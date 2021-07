McGregor vs. Poirier EN VIVO, una de las peleas más esperadas, se llevará a cabo este sábado 10 de julio en el evento estelar de UFC 264 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. La trasmisión del evento estará a cargo de ESPN 2 desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Además, podrás seguir las incidencias con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el resultado de las preliminares, sucesos de cada asalto de la pelea estelar y el resultado final al término del encuentro.

Ambos luchadores de artes marciales mixtas cuentan con una victoria frente al otro en sus récords personales. ‘The Diamond’ noqueó a ‘The Notorious’ en la edición 257 del show de la Ultimate Fighting Championship (UFC), mientras que el irlandés derrotó al estadounidense por nocaut técnico en 2014.

De esta manera, este cruce determinará quién es superior en el octógono, así como al próximo retador del campeonato de peso ligero del brasileño Charles Oliveira. Revisa aquí todos los detalles del McGregor vs. Poirier que tendrá lugar en el UFC 264.

McGregor vs. Poirier por UFC 246: cartelera

Cartelera estelar

Poirier vs. McGregor 3 (peso ligero)

Burns vs. Thompson (peso welter)

Tuivasa vs. Hardy (peso completo)

Aldana vs. Kunitskaya (femenina, peso gallo)

O’Malley vs. Moutinho (peso gallo).

Preliminares

Condit vs. Griffin (peso welter)

Price vs. Pereira (peso welter)

Hall vs. Topuria (peso pluma)

Giles vs. Du Plessis (peso medio).

Primeras preliminares

Maia vs. Eye (femenina, peso mosca)

Akhmedov vs. Tavares (peso medio)

Zhumagulov vs. Rivera (peso mosca)

Hu vs. Amedoyski (peso medio).

¿A qué hora inicia la pelea McGregor vs. Poirier?

Debido a la gran cantidad de peleas, el evento iniciará alrededor de las 5.00 p. m. (hora peruana) con las primeras preliminares. Se estima que McGregor y Poirier disputarán la pelea principal de la gala aproximadamente a las 11.00 p. m. (horario peruano).

Costa Rica: 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 11).

¿Cómo ver ESPN 2 en Perú?

DirecTV: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 486 (SD) y 886 (HD)

Movistar TV (cable): canal 506 (SD) y 741 (HD)

Star Globalcom: canal 40

Claro TV: canal 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo ver ESPN Play?

Puedes ingresar a ESPN Play desde la página web del servicio con tus datos de usuario de DirecTV, Movistar TV o Claro Play. Otra alternativa es hacerlo desde el aplicativo ESPN App, el cual puedes descargar en Google Play o App Store, según el sistema operativo de tu teléfono móvil (Android o iOS).

¿Cómo ver ONLINE McGregor vs. Poirier?

Para que no te pierdas la pelea McGregor vs. Poirier 3 por internet, sintoniza la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, donde tienes acceso a todo el contenido que ofrece esta cadena deportiva. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de mantenerte informado con el desarrollo del combate a través de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto con las incidencias en cada asalto y el resultado final.

