A pocas hora para la gran final de la Copa América 2021 continúan las novedades. Este viernes 9 de julio se confirmó que el último partido del torneo, en el legendario Estadio Maracaná, será con público.

Un total de 4.400 aficionados, repartidos equitativamente entre los fanáticos de ambas selecciones, tendrán la oportunidad de ver presencialmente y gratis el Brasil vs. Argentina en la edición 47 del torneo más antiguo del mundo. Asimismo, 1.100 asientos serán destinados para el personal que realiza actividades protocolares.

El Estadio Maracaná en Río de Janeiro recibirá a más de 4.000 hinchas para la gran final de la Copa América 2021. Foto: EFE

Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, confirmó la noticia y dijo que el número aprobado por las autoridades sanitarias equivale al 10% del total de la capacidad del recinto, apto para 78.838 almas.

Esta medida de carácter “excepcional y temporal” fue publicada en el diario oficial de la ciudad con las restricciones que debe cumplir cada asistente al duelo, que será uno de los clásicos más esperados.

¿Cuál es el precio de la entrada para la final Copa América 2021?

Las entras para ver la final de la Copa América son gratis. Un total de 2.200 hinchas argentinos y la misma cantidad de brasileños podrán asistir al choque más importe entre los eternos rivales sudamericanos.

¿Cómo conseguir una entrada para la final Copa América 2021?

El detalle para conseguir las entradas y puedas ver el Brasil vs. Argentina es que no necesitas pagar. Sin embargo, no estarán habilitadas para todo el público, de manera excepcional se entregarán solo a los argentinos residentes en Brasil y que cumplan con los requisitos establecidos .

“Las entradas podrán retirarse el viernes 9 de julio de 5.00 p. m. a 9.00 p. m. y sábado 10 de julio de 8.00 a. m. a 4.00 p. m. en el Consulado Argentino en Río de Janeiro (sito en Edificio Argentina, Praia de Botafogo 228, sobreloja 201). Cada persona que asista deberá llevar impreso su PCR negativo para poder retirar una entrada”, detalló Daniel Scioli, embajador argentino en el país amazónico, a TyC Sports.

Para el caso de la fanaticada local aún no se dio a conocer el procedimiento ni el lugar de entrega.

¿Qué requisitos necesito para asistir a la final de Copa América 2021?

Los asistentes deberán presentar una prueba de antígenos o PCR con resultado negativo de la COVID-19 tomada hasta 48 horas antes del cotejo. Además, deberán cumplir medidas de distanciamiento dentro del recinto. Por último, solo entregarán los pases, para el caso de los argentinos, a los residentes en Brasil.

¿A qué hora juega Argentina vs. Brasil?

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 6.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 11 de julio).

¿Dónde ver Brasil vs. Argentina EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver la final de la Copa América 2021, partido entre Brasil y Argentina, EN VIVO ONLINE y GRATIS, solo ingresa a la plataforma de La República Deportes. Ahí podrás seguir todos los incidentes minutos a minutos y saber si la copa se va con la Albiceleste o se queda en manos de la Verdeamarela, que es campeón vigente.