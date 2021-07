Perú vs. Colombia EN VIVO por el tercer lugar de la Copa América 2021 en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. El encuentro se disputará a partir de las 7.00 p. m. (horario peruano y colombiano) con transmisión a cargo de DirecTV Sports. En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso, donde encontrarás la narración de las jugadas más importantes con el marcador actualizado minuto a minuto, así como la recopilación en video de los goles.

Perú vs. Colombia: historial

El historial de enfrentamientos entre la Bicolor y la Tricolor es amplio, por lo que nos centraremos en los 10 más recientes. De este grupos, Colombia lleva la delantera con seis victorias, una derrota y tres empates.

Ambas selecciones presentarían alineaciones alternativas en esta definición del bronce. Foto: AFP

El último cotejo entre ambas naciones fue en fase de grupos de la actual Copa América, en el que el elenco incaico se impuso 2-1 con gol de Sergio Peña y uno en propia puerta de Yerry Mina. Miguel Borja puso el descuento.

Para la Copa América Centenario 2016, Perú y Colombia se cruzaron en cuartos de final. Aquella vez los cafeteros se impusieron en tanda de penales luego de igualar sin goles.

Perú vs. Colombia: hora

La transmisión del partido entre Perú vs. Colombia EN VIVO empezará a partir de las 7.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (sábado)

Italia: 1.00 a. m. (sábado).

¿Qué canal transmite el Perú vs. Colombia?

El duelo por la Copa América 2021 irá por la señal de DirecTV Sports, en territorio latinoamericano. A continuación, te detallamos qué canales sintonizar y cómo engancharte a la señal vía internet.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

Perú vs. Colombia: ¿dónde se juega?

El escenario para este partido será el Estadio Nacional Mané Garrincha, ubicado en la capital Brasilia. Este recinto es una de las cinco sedes que designó la organización de la Copa América 2021 para albergar el certamen.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.