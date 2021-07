Copa América: selección peruana con la fe intacta

Subir al podio en Brasil será gratificante para un Ricardo Gareca que apostó por un cambio en su equipo para afrontar la Copa América. Convocó a chicos con un presente importante y un futuro prometedor e incluyó a jugadores como Gianluca Lapadula (italoperuano) y Santiago Ormeño (mexicanoperuano) a la convivencia de un plantel que le cae como anillo al dedo este torneo.

Así, con muchas ausencias (Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Edison Flores, Carlos Zambrano, Pedro Aquino), el ‘Tigre’ logró que el equipo en el campo no se desequilibrara y hoy jugará por el tercer lugar de la Copa ante la siempre temible Colombia en el estadio Mané Garrincha de la ciudad de Brasilia.

“El objetivo se cumplió porque nosotros incorporamos a algunos muchachos. Observar distintas posiciones. Como comando técnico se cumplió la expectativa, después en lo deportivo hay que hacer el análisis. Llegar a semifinales es porque Perú hizo los méritos para hacerlo”, señaló Gareca en conferencia de prensa previo a este duelo. Y es que el argentino se acostumbró a llevar al equipo de todos lo más lejos posible. De su mano la Bicolor volvió a un Mundial después de 36 años y jugó la final de la Copa América en el 2019 ante la Verdeamarela y a pesar de que los nacionales no pudieron quedarse con el título, la hinchada reconoció y agradeció el esfuerzo de todos.

Volverse a ver

El Perú-Colombia es un duelo con un largo historial en Copa América. La estadística favorece a la Blanquirroja, que cuenta con nueve victorias frente a tres de los cafeteros. El resto de cotejos terminaron empatados. El último encuentro entre las dos selecciones sucedió en la presente edición del torneo, donde Perú se impuso por 2-1 con goles de Sergio Peña y un autogol de Yerry Mina.

Reinaldo Rueda conoce muy bien a su rival, es por ello que el comando técnico nacional trabajó con cierta cautela de cara a este partido. “Estamos considerando alguna posibilidad de modificar el once. Hay que tener en cuenta que Perú desde que arrancó no paró nunca”, alcanzó a decir Gareca y todo hace indicar que habría llegado el momento para Jhilmar Lora, pues Aldo Corzo no se encuentra físicamente al 100%, incluso trabajó diferenciado el día de ayer. “Fue corto el entrenamiento y vamos a esperar hasta el último día, donde tendremos una charla con el departamento médico y el área física. Lora tiene posibilidades de estar”, confesó el estratega argentino.

A él se le podría sumar Marco López por Miguel Trauco y se supo que Ormeño estuvo arriba como único hombre de punta. Carrillo volverá al once titular, ¿Lapadula? Problemas en el tabique, tobillo y rodilla izquierdo ponen en suspenso su presencia. ¿Colombia? Echará al campo todo su poderío bajo el sistema 4-4-2. “Propondremos juego, orden e intensidad”, dijo Rueda. Sin duda, habrá un duelo de pizarra, donde esperemos ver finalmente sonreír al ‘Tigre’.

Sabías que...

Está pedido. Según medios italianos, Gianluca Lapadula no seguiría en el Benevento tras la Copa América. El delantero de 31 años, valorizado en 6 millones de euros, es pretendido por el Monaco de Francia, club que el jugador comenzó a seguir en redes sociales.

