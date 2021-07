Sin duda Emiliano Martínez se convirtió en la estrella de la noche luego de atajar tres penales a la selección colombiana en la semifinal de la Copa América. Su actuación le dejó tantos elogios como críticas hasta el día de hoy, sobre todo en Colombia. Sin embargo, hay colombianos que lo aceptan como una estrategia más del juego.

Es el caso de Fabián Vargas, ex volante colombiano campeón con Boca Juniors y jugador de la selección cafetera, quien afirmó que para él: “Fue algo completamente normal , no solo se ve en los penales, también se ve durante el juego, todos hablan y quieren ganar de ‘boquilla’, es un juego mental para desconcentrar al rival ”.

Afirmó que el aspecto psicológico es fundamental a la hora de disputar un partido de fútbol y que “a hí es donde tiene que ser fuerte uno , pero los argentinos, los brasileños y los uruguayos nos ganan desde lo mental. [...] Ahí está el trabajo previo que se realiza. Al futbolista colombiano en general le falta mucho, pude trabajar con argentinos y si por algo nos ganan es por su mentalidad”

El campeón de la Sudamericana y el Mundial de Clubes fue tajante con las críticas de sus compatriotas. “Veo a muchos periodistas e hinchas llorando, pero esto es algo normal, los arqueros siempre hablan, no vi irrespeto por parte de Emiliano, la celebración de Borja fue provocadora también y nos ganó. Es algo que debemos mejorar todos los jugadores colombianos, no hay que buscar excusas donde no las hay”.

